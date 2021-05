4 май 2021



Фрагмент концертного релиза ALESTORM



ALESTORM выпустят двадцать восьмого мая новый концертный релиз "Live In Tilburg", который будет доступен в следующих вариантах:



- Deluxe Wooden Box: Mediabook, 7" Single (2 Acoustic Cover Songs), Lanyard + Pass, Alestorm Flag

- 2-LP Gatefold (Mint) + DVD

- 2-LP Gatefold (Yellow) + DVD, Slipmat & Patch

- 2-LP Gatefold Vinyl (Black) + DVD

- BluRay/DVD/CD Mediabook

- Digital Album



Трек-лист:



Intro

"Keelhauled"

"Alestorm"

"Magnetic North"

"Mexico"

"Over The Seas"

"The Sunk'n Norwegian"

"No Grave But The Sea"

"Nancy The Tavern Wench"

"Rumpelkombo"

"1741 (The Battle Of Cartagena)"

"Drunken Sailor"

"Hangover"

"Pegleg Potion"

"Bar ünd Imbiss"

"Captain Morgan's Revenge"

"Shipwrecked"

"Drink"

"Wolves Of The Sea"

"Fucked With An Anchor"



Видео из этого релиза, исполнение "Drink", доступно для просмотра ниже.







