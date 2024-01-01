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*Новое видео NIGHTWISH 42
*Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA... 37
*KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул» 28
*Гитарист EXTREME: «Искусственный интеллект никогда не сможет... 23
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 22
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Alestorm

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29 май 2024 : 		 Новое видео ALESTORM

21 мар 2024 : 		 Новое видео ALESTORM

15 фев 2024 : 		 Новое видео ALESTORM

23 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ALESTORM

22 июн 2022 : 		 Новое видео ALESTORM

1 июн 2022 : 		 Новое видео ALESTORM

4 май 2022 : 		 Новое видео ALESTORM

6 апр 2022 : 		 Новое видео ALESTORM

15 мар 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ALESTORM

31 янв 2022 : 		 Новое видео ALESTORM

17 янв 2022 : 		 ALESTORM приступили к записи

16 ноя 2021 : 		 Гитарист ALESTORM выпускает сольный альбом

31 май 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза ALESTORM

4 май 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза ALESTORM

6 апр 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза ALESTORM

27 фев 2021 : 		 Концертный альбом ALESTORM выйдет весной

8 авг 2020 : 		 Новое видео ALESTORM

29 июл 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления ALESTORM

27 июл 2020 : 		 Песня ALESTORM за 10 минут

8 июл 2020 : 		 Новое видео ALESTORM

16 май 2020 : 		 Новое видео ALESTORM

27 апр 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления ALESTORM

24 апр 2020 : 		 Новое видео ALESTORM

2 апр 2020 : 		 Новое видео ALESTORM

6 мар 2020 : 		 Новый альбом ALESTORM выйдет весной

9 янв 2020 : 		 ALESTORM начали запись альбома
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Новое видео ALESTORM



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The Last Saskatchewan Pirate, новое видео ALESTORM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из ЕР "Voyage Of The Dead Marauder", выпущенного 22 марта.




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