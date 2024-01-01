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*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 53
*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 51
*Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прог... 31
*SLASH: «Нет ничего лучше блюза» 28
*Перезаписанный трек BLIND GUARDIAN 19
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Alestorm

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15 июн 2024 : 		 Концертное видео ALESTORM

29 май 2024 : 		 Новое видео ALESTORM

21 мар 2024 : 		 Новое видео ALESTORM

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23 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ALESTORM

22 июн 2022 : 		 Новое видео ALESTORM

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31 янв 2022 : 		 Новое видео ALESTORM

17 янв 2022 : 		 ALESTORM приступили к записи

16 ноя 2021 : 		 Гитарист ALESTORM выпускает сольный альбом

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6 апр 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза ALESTORM

27 фев 2021 : 		 Концертный альбом ALESTORM выйдет весной

8 авг 2020 : 		 Новое видео ALESTORM

29 июл 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления ALESTORM

27 июл 2020 : 		 Песня ALESTORM за 10 минут

8 июл 2020 : 		 Новое видео ALESTORM

16 май 2020 : 		 Новое видео ALESTORM

27 апр 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления ALESTORM

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6 мар 2020 : 		 Новый альбом ALESTORM выйдет весной
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Концертное видео ALESTORM



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"Under Blackened Banners", новое концертное видео группы ALESTORM, доступно для просмотра ниже. Съемки проходили третьего марта в O2 Academy, Glasgow, Scotland.

ALESTORM Share "Under Blackened Banners" Live Video




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