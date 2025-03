сегодня



Гитарист STATUS QUO выпустит сборник весной



FRANCIS ROSSI второго мая на CD, двойном виниле и в цифровом варианте выпустит компиляцию демо "The Way We Were Vol. 1"



«Говорят, что демо невозможно повторить; это реальный момент времени, часто с расслабленным настроением, которое передается в песне. Аккордовая последовательность или идея могут по-настоящему засиять. На этом альбоме собраны демо-записи, которые мне очень нравятся, или даже которые я считаю лучше, чем записанные версии, которые люди уже знают, и некоторые альтернативные дубли, которые реально хорошо звучат в этом формате. Время от времени я слышал эти версии и чувствовал, что они достойны того, чтобы быть услышанными, и я надеюсь, что они понравятся фанатам так же, как и мне».



Трек-лист:



01. Gotta Get Up And Go

02. Pennsylvania Blues Tonight

03. Scary Mary

04. You'll Come 'Round

05. Tongue Tied

06. Electric Arena

07. I Don't Wanna Hurt You Anymore

08. If You Believe

09. Tallulah's Waiting

10. Money Don't Matter

11. Faded Memory

12. Another Day

13. Why I'm Walking

14. Load On My Mind

15. Strike Like Lightning

16. Can't Change The World

17. Life Has Changed







