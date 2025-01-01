Гитарист STATUS QUO выпустит сборник весной

FRANCIS ROSSI второго мая на CD, двойном виниле и в цифровом варианте выпустит компиляцию демо "The Way We Were Vol. 1"
«Говорят, что демо невозможно повторить; это реальный момент времени, часто с расслабленным настроением, которое передается в песне. Аккордовая последовательность или идея могут по-настоящему засиять. На этом альбоме собраны демо-записи, которые мне очень нравятся, или даже которые я считаю лучше, чем записанные версии, которые люди уже знают, и некоторые альтернативные дубли, которые реально хорошо звучат в этом формате. Время от времени я слышал эти версии и чувствовал, что они достойны того, чтобы быть услышанными, и я надеюсь, что они понравятся фанатам так же, как и мне».
Трек-лист:
01. Gotta Get Up And Go
02. Pennsylvania Blues Tonight
03. Scary Mary
04. You'll Come 'Round
05. Tongue Tied
06. Electric Arena
07. I Don't Wanna Hurt You Anymore
08. If You Believe
09. Tallulah's Waiting
10. Money Don't Matter
11. Faded Memory
12. Another Day
13. Why I'm Walking
14. Load On My Mind
15. Strike Like Lightning
16. Can't Change The World
17. Life Has Changed
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