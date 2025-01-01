Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH 285
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 44
*JIMMY PAGE против британского закона об ИИ 33
*Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью 31
*Новое видео BEHEMOTH 25
*Вокалист RISE AGAINST: «Мы наблюдаем подъем радикальной идео... 22
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 20
*Басист TESLA: «Термин глэм меня бесил» 19
*MASTODON расстались с гитаристом 18
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH 285
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 44
*JIMMY PAGE против британского закона об ИИ 33
*Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью 31
[= ||| все новости группы



*

Status Quo

*



11 мар 2025 : 		 Гитарист STATUS QUO выпустит сборник весной

23 ноя 2024 : 		 Трейлер нового релиза STATUS QUO

5 май 2024 : 		 Видео с текстом от STATUS QUO

20 окт 2023 : 		 Фрагмент нового релиза STATUS QUO

21 сен 2023 : 		 MICHAEL VOSS чтит память гитариста STATUS QUO

25 авг 2023 : 		 MICHAEL VOSS чтит память гитариста STATUS QUO

12 авг 2023 : 		 Архивы STATUS QUO

14 июл 2023 : 		 Новая книга о STATUS QUO

14 авг 2022 : 		 Сборник лучшего от STATUS QUO

3 май 2022 : 		 Выходит книга о STATUS QUO

6 окт 2021 : 		 Вокалист STATUS QUO почтил память басиста

26 сен 2021 : 		 Умер басист STATUS QUO

23 дек 2020 : 		 Рождественское сообщение от STATUS QUO

27 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от басиста STATUS QUO

22 фев 2020 : 		 Новая песня вокалиста STATUS QUO

29 окт 2019 : 		 Видео с текстом от STATUS QUO

10 сен 2019 : 		 Новое видео STATUS QUO

3 сен 2019 : 		 Семплы новых песен STATUS QUO

13 июл 2019 : 		 Новое видео STATUS QUO

12 июл 2019 : 		 Видео из концертного альбома STATUS QUO

10 июл 2019 : 		 Видео из концертного альбома STATUS QUO

7 июл 2019 : 		 Видео из концертного альбома STATUS QUO

3 июл 2019 : 		 Видео из концертного альбома STATUS QUO

28 июн 2019 : 		 Концертное видео STATUS QUO

26 июн 2019 : 		 Концертное видео STATUS QUO

25 июн 2019 : 		 Концертное видео STATUS QUO
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист STATUS QUO выпустит сборник весной



zoom
FRANCIS ROSSI второго мая на CD, двойном виниле и в цифровом варианте выпустит компиляцию демо "The Way We Were Vol. 1"

«Говорят, что демо невозможно повторить; это реальный момент времени, часто с расслабленным настроением, которое передается в песне. Аккордовая последовательность или идея могут по-настоящему засиять. На этом альбоме собраны демо-записи, которые мне очень нравятся, или даже которые я считаю лучше, чем записанные версии, которые люди уже знают, и некоторые альтернативные дубли, которые реально хорошо звучат в этом формате. Время от времени я слышал эти версии и чувствовал, что они достойны того, чтобы быть услышанными, и я надеюсь, что они понравятся фанатам так же, как и мне».

Трек-лист:

01. Gotta Get Up And Go
02. Pennsylvania Blues Tonight
03. Scary Mary
04. You'll Come 'Round
05. Tongue Tied
06. Electric Arena
07. I Don't Wanna Hurt You Anymore
08. If You Believe
09. Tallulah's Waiting
10. Money Don't Matter
11. Faded Memory
12. Another Day
13. Why I'm Walking
14. Load On My Mind
15. Strike Like Lightning
16. Can't Change The World
17. Life Has Changed




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 69

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом