сегодня



Трейлер нового релиза STATUS QUO



29 ноября STATUS QUO на виниле и CD выпустят новый сборник Driving To Glory:



"Driving To Glory"

"Analyse Time"

"Fighting With The Pack"

"Obstruction Day"

"Famous In The Last Century" (Full Length Version)

"You Let Me Down"

"Money Don’t Matter"

"The Madness"

"Don't Bring Me Down"

"You’ll Come ‘Round"

"Thinking Of You"

"Lucinda"

"Whatever You Want" (New Version)

"Don't Waste My Time" (’98 Version)



На этой компиляции впервые собраны редкие треки группы конца 1990-х и начала 2000-х годов, некоторые из которых были недоступны уже более 20 лет. До сих пор многие из этих треков были доступны только на CD-синглах или изданиях альбомов, выпущенных только в одной стране.







