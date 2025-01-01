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Morbid Angel

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Бывший вокалист MORBID ANGEL назвал самый сложный альбом группы



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DAVID VINCENT в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какой из альбомов MORBID ANGEL дался ему сложнее всего:

«Ну, если говорить о записи, то, наверное, альбом [MORBID ANGEL] «Illud [Divinum Insanus]» был самым сложным из того, что я делал. Да, это было очень странное время. Тогда Pete [Sandoval, давний барабанщик MORBID ANGEL] получил травму и не мог играть. Мы только что взяли нового гитариста и нового барабанщика. И процесс сочинения был очень, очень странным — не таким, к которому я привык. Я сделал все, что мог, с тем, что у меня было. И я считаю, что на альбоме есть несколько очень, очень хороших номеров. Просто некоторый материал был очень странным. Но, опять же, моя работа — это вокал, и я сделал все, что мог, с тем, что у меня было».

Что касается того, какой период в его карьере был «самым сложным», David сказал:

«В самом конце, в 1996 году, когда я покидал группу, я был очень несчастным человеком, и это часть причины, по которой я ушел. Мне нужно было кое-что исправить в себе. И я это сделал. И даже несмотря на то, что мы находились на потрясающем этапе карьеры, когда ты несчастлив, тебе нужно с этим разобраться. И я очень рад, что так поступил».




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