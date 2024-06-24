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Morbid Angel

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6 апр 2023 : 		 Еще один из переживших шоу MORBID ANGEL

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3 апр 2023 : 		 MORBID ANGEL о сорванной крыше

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11 фев 2022 : 		 MORBID ANGEL не хотят играть в нынешних условиях

24 янв 2022 : 		 Рассказ о переиздании альбома MORBID ANGEL

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30 ноя 2017 : 		 Новый трек MORBID ANGEL
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DAVID VINCENT о ранних MORBID ANGEL



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DAVID VINCENT в недавнем интервью спросили, о том, каково это - знать, что песни с второго альбома MORBID ANGEL, которому недавно исполнилось 30 дет, выдержали испытание временем:

«Это приятно. Это действительно так. Не думаю, что если бы вы спросили меня тогда, подумал бы я... Не думаю, что я вообще об этом думал. И это не может не радовать. И спасибо фанатам за то, что поддерживают нас. Мы делаем это только ради них».




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24 июн 2024
resurgamresponses
некоторые блэкари в свое время говорили::: да мы это играем для себя и нам пофигу что там думают слушатели.

просмотров: 208

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