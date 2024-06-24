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DAVID VINCENT о ранних MORBID ANGEL



DAVID VINCENT в недавнем интервью спросили, о том, каково это - знать, что песни с второго альбома MORBID ANGEL, которому недавно исполнилось 30 дет, выдержали испытание временем:



«Это приятно. Это действительно так. Не думаю, что если бы вы спросили меня тогда, подумал бы я... Не думаю, что я вообще об этом думал. И это не может не радовать. И спасибо фанатам за то, что поддерживают нас. Мы делаем это только ради них».







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