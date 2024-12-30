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Лидер PESTILENCE за искусственный интеллект



Patrizio "Patrick" Mameli опубликовал на официальной странице PESTILENCE следующее сообщение:



«Я должен кое-что сказать. Постоянно несется херня насчет того, что металлические группы все чаще используют на обложках альбомов искусственный интеллект. На это есть несколько причин. Во-первых, огромные бюджеты на настоящие произведения ушли в прошлое. Во-вторых, идея с изуродованными телами, зомби и экстремальным gore также осталась в прошлом для PESTILENCE.



Когда вы хотите выжить в современной индустрии, вы должны адаптироваться, и PESTILENCE всегда были известны тем, что смотрели вперед и никогда не возвращались к старым привычкам, не только в плане музыкального стиля, но и в каждом новом релизе у нас был новый подход к музыке, в отличие от большинства групп, которые полагаются на свое старое наследие.



Когда мы выпустили альбом 'Levels Of Perception', целью которого было пересмотреть стилистику демо-записи, о которой просили многие фанаты, им не понравилось то, о чем они сами же и просили. На [грядущем альбоме PESTILENCE] «Portals» мы снова будем следовать своим собственным путем, и возмжно вам это очень понравится. Например, этот «рисунок» был признан потрясающим на моей личной странице в епплокниге. Здесь тоже используется искусственный интеллект, и это потрясающее произведение искусства. Кстати, это не обложка альбома!!!



А теперь главный вопрос: вы бы не купили альбом с убойным продакшеном и песнями только потому, что обложка сделана с помощью искусственного интеллекта? Значит, вы не собираетесь слушать наши композиции, которые созданы исключительно вручную. Скорее, вас беспокоит 40× прошлое, в котором вы застряли.



Начните принимать будущее музыки, которое есть PESTILENCE».











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