PESTILENCE нашли гитариста

PESTILENCE сообщили о том, что новым участником коллектива стал Max Blok (Alkaloid, Dark Fortress). Коллектив в настоящий момент работает над новым альбомом Portals, релиз которого намечен на июнь на Agonia Records.
Max: Я рад сообщить, что теперь я в составе Pestilence. Большое спасибо Patrick, Michiel и Roel за то, что пригласили меня в группу. Мне не терпится открыть для себя новые пути и посмотреть, что ждет нас в будущем».
Patrick Mameli: «Мы очень рады сообщить, что роль второй (ведущей) гитары в Pestilence занял Max Blok. Ух ты, все прошло быстро и гладко. А теперь вернемся к делу: Portals, наш грядущий альбом, запланирован на июнь 2025 года».
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