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*Лидер SEPULTURA хочет братьев 201
*METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл 122
*MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER 55
*MARTY FRIEDMAN: «Встреча с Dave'ом оказала исцеляющий эффект... 44
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Pestilence

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PESTILENCE нашли гитариста



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PESTILENCE сообщили о том, что новым участником коллектива стал Max Blok (Alkaloid, Dark Fortress). Коллектив в настоящий момент работает над новым альбомом Portals, релиз которого намечен на июнь на Agonia Records.

Max: Я рад сообщить, что теперь я в составе Pestilence. Большое спасибо Patrick, Michiel и Roel за то, что пригласили меня в группу. Мне не терпится открыть для себя новые пути и посмотреть, что ждет нас в будущем».

Patrick Mameli: «Мы очень рады сообщить, что роль второй (ведущей) гитары в Pestilence занял Max Blok. Ух ты, все прошло быстро и гладко. А теперь вернемся к делу: Portals, наш грядущий альбом, запланирован на июнь 2025 года».



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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3 фев 2025
Вашингтон Ирвинг
Мамели похож на какого-то персонажа из GTA IV, ну чисто восточноевропейский урка
3 фев 2025
IJzerklompje
Я уж было подумал, что теперь ИИ у них и на гитаре будет
3 фев 2025
resurgamresponses
интересно что они там намутят
3 фев 2025
rassol
А толку?

просмотров: 572

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