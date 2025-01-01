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*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 60
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 58
*EXODUS меняют нового на старого 54
*TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы... 38
*Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас... 37
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Pestilence

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20 янв 2025 : 		 PESTILENCE расстались с гитаристом

30 дек 2024 : 		 Лидер PESTILENCE за искусственный интеллект

21 ноя 2024 : 		 Вокалист PESTILENCE: «Еду в Таиланд»

12 апр 2024 : 		 Фрагмент нового релиза PESTILENCE

15 мар 2024 : 		 Фрагмент нового релиза PESTILENCE

23 фев 2024 : 		 PESTILENCE переписали старое

12 сен 2023 : 		 Вокалист PESTILENCE: «Раньше каждый считал друг друга братом, а сейчас — тьфу!»

25 июл 2023 : 		 PESTILENCE нашли басиста

3 мар 2023 : 		 Переиздания PESTILENCE выйдут летом

25 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления PESTILENCE

26 июл 2021 : 		 Обучающее видео от PESTILENCE

22 июл 2021 : 		 PESTILENCE попали в чарты

25 июн 2021 : 		 Новый альбом PESTILENCE доступен для прослушивания

24 июн 2021 : 		 Гитарист PESTILENCE: «С Чаком мы ладили не очень, но я многому у него научился»

23 июн 2021 : 		 Новое видео PESTILENCE

13 июн 2021 : 		 Обучающее видео от PESTILENCE

1 июн 2021 : 		 Стрим от PESTILENCE

31 май 2021 : 		 Обучающее видео от PESTILENCE

27 май 2021 : 		 Новое видео PESTILENCE

20 май 2021 : 		 Обучающее видео от PESTILENCE

14 май 2021 : 		 Обучающее видео от PESTILENCE

30 апр 2021 : 		 Обучающее видео от PESTILENCE

16 апр 2021 : 		 Новое видео PESTILENCE

26 мар 2021 : 		 Новый альбом PESTILENCE выйдет летом

17 сен 2020 : 		 Гитарист PESTILENCE против Фейсбука

8 авг 2020 : 		 PESTILENCE приступили к записи
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|||| сегодня

PESTILENCE расстались с гитаристом



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Гитарист Rutger Van Noordenburg опубликовал сообщение, что его время в PESTILENCE подошло к концу.



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