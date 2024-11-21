Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 53
*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 53
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 37
*Новая песня GRAVE DIGGER 31
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 26
*Лидер W.A.S.P. : «Как и большинство артистов, я всю свою кар... 12
*Лидер MEGADETH заплатит бывшему менеджеру 1.4 миллиона. Но е... 11
*Лидер SEPULTURA: «Давайте уважать смерть» 11
*Басистка COAL CHAMBER не против, что её считали «секси» 10
*MICHAEL SCHENKER вновь наехал на брата 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 53
*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 53
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 37
*Новая песня GRAVE DIGGER 31
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 26
[= ||| все новости группы



*

Pestilence

*



21 ноя 2024 : 		 Вокалист PESTILENCE: «Еду в Таиланд»

12 апр 2024 : 		 Фрагмент нового релиза PESTILENCE

15 мар 2024 : 		 Фрагмент нового релиза PESTILENCE

23 фев 2024 : 		 PESTILENCE переписали старое

12 сен 2023 : 		 Вокалист PESTILENCE: «Раньше каждый считал друг друга братом, а сейчас — тьфу!»

25 июл 2023 : 		 PESTILENCE нашли басиста

3 мар 2023 : 		 Переиздания PESTILENCE выйдут летом

25 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления PESTILENCE

26 июл 2021 : 		 Обучающее видео от PESTILENCE

22 июл 2021 : 		 PESTILENCE попали в чарты

25 июн 2021 : 		 Новый альбом PESTILENCE доступен для прослушивания

24 июн 2021 : 		 Гитарист PESTILENCE: «С Чаком мы ладили не очень, но я многому у него научился»

23 июн 2021 : 		 Новое видео PESTILENCE

13 июн 2021 : 		 Обучающее видео от PESTILENCE

1 июн 2021 : 		 Стрим от PESTILENCE

31 май 2021 : 		 Обучающее видео от PESTILENCE

27 май 2021 : 		 Новое видео PESTILENCE

20 май 2021 : 		 Обучающее видео от PESTILENCE

14 май 2021 : 		 Обучающее видео от PESTILENCE

30 апр 2021 : 		 Обучающее видео от PESTILENCE

16 апр 2021 : 		 Новое видео PESTILENCE

26 мар 2021 : 		 Новый альбом PESTILENCE выйдет летом

17 сен 2020 : 		 Гитарист PESTILENCE против Фейсбука

8 авг 2020 : 		 PESTILENCE приступили к записи

3 июн 2020 : 		 PESTILENCE нашли ударника

2 авг 2019 : 		 PESTILENCE на AGONIA RECORDS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист PESTILENCE: «Еду в Таиланд»



zoom
Patrizio "Patrick" Mameli в недавнем интервью сообщил, что планирует переехать в Таиланд. На вопрос о том, почему он принял такое решение, он ответил:

«Ну, дело в том, что я могу делать музыку и гастролировать из любой страны мира — сел в самолет и я уже там. Дело в том, что Нидерланды для многих людей, как они нас воспринимают, — очень либеральная страна. Вы можете курить свою травку и всё такое — Амстердам, бла-бла-бла — но вы должны понимать, что это одна из самых обремененных налогами стран в мире; почти 65% дохода уходит на налоги. К тому же, к нам хлынул поток нелегальных иммигрантов и людей из других стран, что, я считаю, является проблемой, которая существует во всем мире. И всё здесь становится слишком дорогим. Просто слишком дорого жить. И я не могу быть спокоен, когда мне приходится постоянно думать о деньгах, когда я просто хочу играть музыку, сочинять музыку и заниматься своим делом. А Таиланд - это страна, где царит контролируемый хаос, давайте я скажу так. Моя жена - китаянка. Мы любим китайскую кухню, и Таиланд просто свободная страна и очень недорогая. Так что в этом главная причина».

На вопрос, есть ли в Таиланде хорошая метал-сцена, Patrick сказал:

«Есть несколько групп, но в основном они играют больше в духе какого-то грайнда, что-то в духе grind death, много бласт-битов и тому подобного. Ничего серьезного, я думаю. Меня, наверное, линчуют за такие слова.

Я вырос в 80-х на таких группах, как DEATH и MORBID ANGEL, так что лучше этого ничего быть не может. Сейчас люди даже не знают — я имею в виду молодое поколение — откуда взялся дэт-металл. Они выросли на дэткоре, и именно его они считают самым тяжелым, что есть на свете. Так что, да, иногда я чувствую себя старым — иногда я на самом деле чувствую себя старым. Потому что в этом году мне исполняется 57 лет, и я стараюсь не сдаваться: каждый день хожу в спортзал, ем хорошую еду, не употребляю алкоголь, наркотики, ничего, просто стараюсь быть как можно более энергичным для грядущих дней с PESTILENCE, потому что я еще несколько лет хочу продолжать в том же духе. И я считаю, что во мне еще достаточно риффов и новых идей, чтобы продолжать работу».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

21 ноя 2024
Вашингтон Ирвинг
>сейчас люди даже не знают — я имею в виду молодое поколение — откуда взялся дэт-металл. Они выросли на дэткоре, и именно его они считают самым тяжелым, что есть на свете.
По-моему, это ерунда. Любой, кто неравнодушен к чему-то, ищет его истоки, изучает историю предмета и т.д., сейчас это можно сделать супер-быстро. Я вспоминаю тех, кто в каком-то 2009-м слушал каких-то Suicide Silence, все копали дальше до грандов дэта. Ну либо пол меняли.

просмотров: 314

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом