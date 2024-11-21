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Вокалист PESTILENCE: «Еду в Таиланд»



Patrizio "Patrick" Mameli в недавнем интервью сообщил, что планирует переехать в Таиланд. На вопрос о том, почему он принял такое решение, он ответил:



«Ну, дело в том, что я могу делать музыку и гастролировать из любой страны мира — сел в самолет и я уже там. Дело в том, что Нидерланды для многих людей, как они нас воспринимают, — очень либеральная страна. Вы можете курить свою травку и всё такое — Амстердам, бла-бла-бла — но вы должны понимать, что это одна из самых обремененных налогами стран в мире; почти 65% дохода уходит на налоги. К тому же, к нам хлынул поток нелегальных иммигрантов и людей из других стран, что, я считаю, является проблемой, которая существует во всем мире. И всё здесь становится слишком дорогим. Просто слишком дорого жить. И я не могу быть спокоен, когда мне приходится постоянно думать о деньгах, когда я просто хочу играть музыку, сочинять музыку и заниматься своим делом. А Таиланд - это страна, где царит контролируемый хаос, давайте я скажу так. Моя жена - китаянка. Мы любим китайскую кухню, и Таиланд просто свободная страна и очень недорогая. Так что в этом главная причина».



На вопрос, есть ли в Таиланде хорошая метал-сцена, Patrick сказал:



«Есть несколько групп, но в основном они играют больше в духе какого-то грайнда, что-то в духе grind death, много бласт-битов и тому подобного. Ничего серьезного, я думаю. Меня, наверное, линчуют за такие слова.



Я вырос в 80-х на таких группах, как DEATH и MORBID ANGEL, так что лучше этого ничего быть не может. Сейчас люди даже не знают — я имею в виду молодое поколение — откуда взялся дэт-металл. Они выросли на дэткоре, и именно его они считают самым тяжелым, что есть на свете. Так что, да, иногда я чувствую себя старым — иногда я на самом деле чувствую себя старым. Потому что в этом году мне исполняется 57 лет, и я стараюсь не сдаваться: каждый день хожу в спортзал, ем хорошую еду, не употребляю алкоголь, наркотики, ничего, просто стараюсь быть как можно более энергичным для грядущих дней с PESTILENCE, потому что я еще несколько лет хочу продолжать в том же духе. И я считаю, что во мне еще достаточно риффов и новых идей, чтобы продолжать работу».







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