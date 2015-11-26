Новое видео DIAMOND HEAD

Пионеры новой волны британского хэви-металла DIAMOND HEAD опубликовали своё новое видео на композицию "Death By Design". Она войдёт в предстоящий альбом "The Coffin Train", выходящий 24 мая на Silver Lining Music.
Как заявили участники коллектива, это песня не о смерти, а о жизни. Она о выборе пути в жизни и правилах каждого человека.
Альбом "The Coffin Train" был записан в студиях Vigo, Circle и Raw Sound.
Группа была образована в 1976 году гитаристом Brian'ом Tatler'ом.
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