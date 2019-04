сегодня



Новое видео DIAMOND HEAD



Пионеры новой волны британского хэви-металла DIAMOND HEAD опубликовали своё новое видео на композицию "Death By Design". Она войдёт в предстоящий альбом "The Coffin Train", выходящий 24 мая на Silver Lining Music.



Как заявили участники коллектива, это песня не о смерти, а о жизни. Она о выборе пути в жизни и правилах каждого человека.



Альбом "The Coffin Train" был записан в студиях Vigo, Circle и Raw Sound.



Группа была образована в 1976 году гитаристом Brian'ом Tatler'ом.























+0 -0









просмотров: 262