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Diamond Head

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26 апр 2019 : 		 Новое видео DIAMOND HEAD

20 мар 2019 : 		 Новое видео DIAMOND HEAD

28 фев 2019 : 		 Новый альбом DIAMOND HEAD выйдет весной

30 дек 2017 : 		 DIAMOND HEAD с THRASHVILLE MANAGEMENT

4 дек 2017 : 		 Концертное видео DIAMOND HEAD

10 май 2017 : 		 Новое видео DIAMOND HEAD

16 сен 2016 : 		 Видео с выступления DIAMOND HEAD

13 сен 2016 : 		 Новое видео DIAMOND HEAD

2 сен 2016 : 		 DIAMOND HEAD начнут работать над новым альбомом в 2017

27 апр 2016 : 		 Гитарист DIAMOND HEAD об Axl/DC

21 апр 2016 : 		 Новый альбом DIAMOND HEAD доступен для прослушивания

22 мар 2016 : 		 Трейлер нового альбома DIAMOND HEAD

5 янв 2016 : 		 Новый альбом DIAMOND HEAD выйдет в марте

8 июл 2015 : 		 DIAMOND HEAD начали запись

15 окт 2014 : 		 Из DIAMOND HEAD ушел вокалист

17 окт 2013 : 		 Видео с выступления DIAMOND HEAD

14 апр 2013 : 		 Видео с выступления DIAMOND HEAD

4 июл 2012 : 		 DIAMOND HEAD отменили выступление из-за подозрения на тромб у барабнщика

2 ноя 2011 : 		 Вышло переиздание DIAMOND HEAD

25 окт 2011 : 		 USB от DIAMOND HEAD

25 июл 2011 : 		 Профессиональное видео с выступления DIAMOND HEAD

9 июн 2010 : 		 'Live At The BBC' DIAMOND HEAD выйдет в августе

3 янв 2009 : 		 Тройной CD от DIAMOND HEAD

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Новое видео DIAMOND HEAD



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Пионеры новой волны британского хэви-металла DIAMOND HEAD опубликовали своё новое видео на композицию "Death By Design". Она войдёт в предстоящий альбом "The Coffin Train", выходящий 24 мая на Silver Lining Music.

Как заявили участники коллектива, это песня не о смерти, а о жизни. Она о выборе пути в жизни и правилах каждого человека.

Альбом "The Coffin Train" был записан в студиях Vigo, Circle и Raw Sound.

Группа была образована в 1976 году гитаристом Brian'ом Tatler'ом.



Video Premiere: DIAMOND HEAD








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