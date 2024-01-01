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Diamond Head

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Гитарист DIAMOND HEAD о выступлениях с AC/DC в 1980 году



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В новом интервью для The Logan Show гитарист DIAMOND HEAD Brian Tatler рассказал о выступлениях своей группы на разогреве у AC/DC более 44 лет назад, которые стали последними концертами вокалиста Бона Скотта перед его трагической смертью. Brian Tatler поведал о двух шоу, которые состоялись 25 января 1980 года в Mayfair Ballroom в Ньюкасле (Великобритания) и 27 января 1980 года в Gaumont в Саутгемптоне (Великобритания):

«Оба концерта были невероятными. Все билеты были распроданы. Мы все были большими поклонниками AC/DC.

Всё произошло примерно так: DEF LEPPARD провели тур с AC/DC, который, вероятно, продолжался до ноября 1979 года в поддержку альбома 1979 года "Highway To Hell". Затем DEF LEPPARD отправились в студию. Два концерта были перенесены: один, кажется, из-за пожара, а насчёт второго я забыл. Так что нам достались Newcastle Mayfair и Southampton Gaumont, и, конечно, мы ухватились за эту возможность. И я думаю, что менеджер Питер Менш, а он был связан с компанией Leber-Krebs, присматривался к нам, потому что они наверняка слышали от британских журналистов вроде Geoff Barton, Malcolm Dome или Paul Suter, что DIAMOND HEAD — энергичная группа: "Вы должны оценить их и, возможно, стать их менеджерами". А они, возможно, ответили: "Менеджмент у них не очень хороший".

Так или иначе, нам предложили выступить на двух концертах. И мы наблюдали за AC/DC... У нас был большой длинный саундчек. Пришёл их барабанный техник и помог нам настроить барабанную установку. Питер Менш зашёл к нам в гримёрку. Я подумал: "Это необычно". Менеджер основной группы приходит в гримёрку группы разогрева — маленькой группы из Стоурбриджа, о которой никто никогда не слышал, участникам которой всего 20 лет. Но он явно пришёл, чтобы посмотреть на нас. Мне и [тогдашнему барабанщику DIAMOND HEAD] Duncan Scottу так показалось. Мы обсуждали это. Мы думали, что он собирался посмотреть на нас и понять, стоит ли подписывать контракт, но либо он решил: "Теперь я этого делать не буду", либо: "Я не могу отнять доход у матери вокалиста", которая в то время управляла DIAMOND HEAD. Так что он не сделал никаких предложений.

И да, эти два концерта были просто невероятными. Мы смотрели на AC/DC оба вечера. И, конечно, мы не знали, что это будут последние концерты Бона, никто не знал. Но они были просто великолепны. А потом, примерно через неделю, 10 февраля, или около того, мы узнали, что он умер, и мы все были потрясены. Было очень непривычно встретиться с кем-то, взять у него автографы, а потом вдруг узнать, что его больше нет. Это было очень странно и очень нас расстроило».

На вопрос о том, был ли Бон классным парнем, с которым можно было потусоваться, он ответил:

«О да. На самом деле мы уходили со сцены, а он пил виски из бутылки. Он наблюдал за нами со стороны сцены. Мы все подумали: "Бон Скотт там, смотрите, он наблюдает за нами. Мы должны быть на высоте. Мы должны хорошо сыграть". И он выпил бутылку "Джека", кажется, и отдал остаток бутылки нашему басисту Colin [Kimberley], когда мы проходили мимо него. "Держите, ребята", что-то в таком духе. А тот сохранил эту бутылку, взял её с собой домой и подумал: "Когда-нибудь она о будет стоить больших денег". [Смеётся]».




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