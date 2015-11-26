Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео с текстом от ACCEPT 89
*TED NUGENT — о победе Джо Байдена: «Дьяволы собираются захва... 52
*Гитарист IRON MAIDEN: «Эдди изначально был мне несколько неп... 51
*Лидер PAIN/HYPOCRISY уходит из LINDEMANN 45
*Новое видео и песни SYSTEM OF A DOWN 45
[= ||| все новости группы



*

Diamond Head

*



17 ноя 2020 : 		 Гитарист DIAMOND HEAD: «Мы выбрали эту песню METALLICA для кавера»

16 ноя 2020 : 		 BRIAN TATLER уже придумал новое для DIAMOND HEAD

30 окт 2020 : 		 Новая версия трека DIAMOND HEAD "Am I Evil?"

30 сен 2020 : 		 DIAMOND HEAD записали кавер-версию METALLICA

9 сен 2020 : 		 Гитарист DIAMOND HEAD: «У нас есть идеи для новых песен»

12 ноя 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления DIAMOND HEAD

26 авг 2019 : 		 Гитарист DIAMOND HEAD о сотрудничестве с фронтменом MEGADETH

14 авг 2019 : 		 Вокалист DIAMOND HEAD: «У нас не вышло с Dave'ом Mustaine'ом»

9 авг 2019 : 		 Видео с текстом от DIAMOND HEAD

26 апр 2019 : 		 Новое видео DIAMOND HEAD

20 мар 2019 : 		 Новое видео DIAMOND HEAD

28 фев 2019 : 		 Новый альбом DIAMOND HEAD выйдет весной

30 дек 2017 : 		 DIAMOND HEAD с THRASHVILLE MANAGEMENT

4 дек 2017 : 		 Концертное видео DIAMOND HEAD

10 май 2017 : 		 Новое видео DIAMOND HEAD

16 сен 2016 : 		 Видео с выступления DIAMOND HEAD

13 сен 2016 : 		 Новое видео DIAMOND HEAD

2 сен 2016 : 		 DIAMOND HEAD начнут работать над новым альбомом в 2017

27 апр 2016 : 		 Гитарист DIAMOND HEAD об Axl/DC

21 апр 2016 : 		 Новый альбом DIAMOND HEAD доступен для прослушивания

22 мар 2016 : 		 Трейлер нового альбома DIAMOND HEAD

5 янв 2016 : 		 Новый альбом DIAMOND HEAD выйдет в марте

8 июл 2015 : 		 DIAMOND HEAD начали запись

15 окт 2014 : 		 Из DIAMOND HEAD ушел вокалист

17 окт 2013 : 		 Видео с выступления DIAMOND HEAD

14 апр 2013 : 		 Видео с выступления DIAMOND HEAD
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист DIAMOND HEAD: «Мы выбрали эту песню METALLICA для кавера»



*
zoom
*
* *
Гитарист DIAMOND HEAD Brian Tatler в недавнем интервью рассказал о том, почему для записи кавер-версии METALLICA была выбрана именно "No Remorse":

«Я хотел выбрать трек с их дебютного альбома, потому что они играли песни с нашего дебюта. Я решил, что лучше будет пересмотреть что-то из ранних деньков, что-то такое, что звучит как DIAMOND HEAD. И я думаю, что в "No Remorse" есть наша ДНК.

Кроме того, я выбрал эту песню ещё и потому, что хотел разделить свою любовь с одним из малоизвестных треков, и потому что он отлично подходит нам. Я попросил всех разучить "No Remorse", и когда дело дошло до репетиций, мы сыграли её, и звучало всё просто прекрасно! Это был отличный прямолинейный номер, мы даже были слегка удивлены тем, насколько классно у нас получилось. И из четырёх каверов он звучал лучше всего. Так что я считаю, что мы сделали правильный выбор и представили отличный вариант. Я лично очень им доволен!»

DIAMOND HEAD Guitarist BRIAN TATLER On Covering METALLICA's



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Санчез


17 ноя 2020, 17:11		а когда альбом то?


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 469

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом