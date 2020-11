сегодня



Гитарист DIAMOND HEAD : «Мы выбрали эту песню METALLICA для кавера»



Гитарист DIAMOND HEAD Brian Tatler в недавнем интервью рассказал о том, почему для записи кавер-версии METALLICA была выбрана именно "No Remorse":



«Я хотел выбрать трек с их дебютного альбома, потому что они играли песни с нашего дебюта. Я решил, что лучше будет пересмотреть что-то из ранних деньков, что-то такое, что звучит как DIAMOND HEAD. И я думаю, что в "No Remorse" есть наша ДНК.



Кроме того, я выбрал эту песню ещё и потому, что хотел разделить свою любовь с одним из малоизвестных треков, и потому что он отлично подходит нам. Я попросил всех разучить "No Remorse", и когда дело дошло до репетиций, мы сыграли её, и звучало всё просто прекрасно! Это был отличный прямолинейный номер, мы даже были слегка удивлены тем, насколько классно у нас получилось. И из четырёх каверов он звучал лучше всего. Так что я считаю, что мы сделали правильный выбор и представили отличный вариант. Я лично очень им доволен!»







