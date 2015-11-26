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Diamond Head

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16 ноя 2020 : 		 BRIAN TATLER уже придумал новое для DIAMOND HEAD

30 окт 2020 : 		 Новая версия трека DIAMOND HEAD "Am I Evil?"

30 сен 2020 : 		 DIAMOND HEAD записали кавер-версию METALLICA

9 сен 2020 : 		 Гитарист DIAMOND HEAD: «У нас есть идеи для новых песен»

12 ноя 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления DIAMOND HEAD

26 авг 2019 : 		 Гитарист DIAMOND HEAD о сотрудничестве с фронтменом MEGADETH

14 авг 2019 : 		 Вокалист DIAMOND HEAD: «У нас не вышло с Dave'ом Mustaine'ом»

9 авг 2019 : 		 Видео с текстом от DIAMOND HEAD

26 апр 2019 : 		 Новое видео DIAMOND HEAD

20 мар 2019 : 		 Новое видео DIAMOND HEAD

28 фев 2019 : 		 Новый альбом DIAMOND HEAD выйдет весной

30 дек 2017 : 		 DIAMOND HEAD с THRASHVILLE MANAGEMENT

4 дек 2017 : 		 Концертное видео DIAMOND HEAD

10 май 2017 : 		 Новое видео DIAMOND HEAD

16 сен 2016 : 		 Видео с выступления DIAMOND HEAD

13 сен 2016 : 		 Новое видео DIAMOND HEAD

2 сен 2016 : 		 DIAMOND HEAD начнут работать над новым альбомом в 2017

27 апр 2016 : 		 Гитарист DIAMOND HEAD об Axl/DC

21 апр 2016 : 		 Новый альбом DIAMOND HEAD доступен для прослушивания

22 мар 2016 : 		 Трейлер нового альбома DIAMOND HEAD

5 янв 2016 : 		 Новый альбом DIAMOND HEAD выйдет в марте

8 июл 2015 : 		 DIAMOND HEAD начали запись

15 окт 2014 : 		 Из DIAMOND HEAD ушел вокалист

17 окт 2013 : 		 Видео с выступления DIAMOND HEAD

14 апр 2013 : 		 Видео с выступления DIAMOND HEAD

4 июл 2012 : 		 DIAMOND HEAD отменили выступление из-за подозрения на тромб у барабнщика
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|||| 16 ноя 2020

BRIAN TATLER уже придумал новое для DIAMOND HEAD



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В рамках беседы с легендой NWOBHM Brian'ом Tatler'ом у него спросили, есть ли у него какой-то новый материал для DIAMOND HEAD:

«Я постоянно что-то сочиняю пока сижу на паузе. У нас не было возможность собраться вместе. Наш последний концерт состоялся восьмого марта, так что все, что я могу — это сочинять. Я подумал: "сейчас для подобного самое время. Такого у нас больше не будет". Поэтому я сосредоточился четко на новом материале. Никаких концертов на горизонте нет. Ну что же, значит настал момент сочинять и сделать новую пластинку.

У нас нет возможность собраться вместе и попробовать порепетировать эти треки, но я думаю, что у меня есть очень хороший материал. И я все еще продолжаю над ним работать. Я каждый день по чуть-чуть этим занят и стараюсь идти вперед. Думаю, что все получится отлично!»

BRIAN TATLER Has Come Up With 'Some Really Good Material' For Next DIAMOND HEAD Album














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