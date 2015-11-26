16 ноя 2020



BRIAN TATLER уже придумал новое для DIAMOND HEAD



В рамках беседы с легендой NWOBHM Brian'ом Tatler'ом у него спросили, есть ли у него какой-то новый материал для DIAMOND HEAD:



«Я постоянно что-то сочиняю пока сижу на паузе. У нас не было возможность собраться вместе. Наш последний концерт состоялся восьмого марта, так что все, что я могу — это сочинять. Я подумал: "сейчас для подобного самое время. Такого у нас больше не будет". Поэтому я сосредоточился четко на новом материале. Никаких концертов на горизонте нет. Ну что же, значит настал момент сочинять и сделать новую пластинку.



У нас нет возможность собраться вместе и попробовать порепетировать эти треки, но я думаю, что у меня есть очень хороший материал. И я все еще продолжаю над ним работать. Я каждый день по чуть-чуть этим занят и стараюсь идти вперед. Думаю, что все получится отлично!»































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