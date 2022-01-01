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Demon Head

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Гитарист DIAMOND HEAD — о новом материале



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Пионеры NWOBHM (New Wave Of British Heavy Metal) DIAMOND HEAD в ближайшие месяцы отправятся в студию, чтобы начать запись нового альбома, релиз которого запланирован на 2023 год. В новом интервью TotalRock гитарист Brian Tatler сказал:

«У нас ещё не было возможности записать барабаны, но как только мы сможем ими заняться, они будут первыми на очереди. У нас есть практически готовый материал в виде демо-записей. Мы проводили репетиции, на которых записывали материал, делали домашние демо-записи и прочее. Но следующим шагом будет студия и запись барабанов, а потом мы сможем компоновать композиции на их основе. Так что это произойдёт не раньше следующего года. Из-за тура с SAXON [в котором DIAMOND HEAD участвуют в качестве группы поддержки] в октябре и ноябре мы, вероятно, начнём работу в январе».

На вопрос о том, насколько новый материал DIAMOND HEAD отличается от классических песен группы или даже от некоторых более поздних альбомов, Brian ответил:

«Я считаю, что по звучанию он будет похож на "The Coffin Train", но я думаю, что песни будут ещё лучше, потому что в этот раз у меня было больше времени на работу над материалом — почти два года я провёл либо за сочинением нового материала, либо за работой над старым, который я не успел закончить. Так что это была хорошая возможность хорошенько углубиться и найти несколько убойных риффов. И я думаю, что это будет потрясающе. Я практически уверен в этом».




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