Гитарист DIAMOND HEAD — о любимом альбоме METALLICA
Гитарист DIAMOND HEAD Brian Tatler ответил на вопрос о том, какой из альбомов METALLICA у него самый любимый:
«Возможно, это "Чёрный альбом", потому что отчасти там просто великолепный продакшн, он полон отличных песен, и я видел их несколько раз в том туре — альбом и тур в 1991–1992 годах — так что я слышал "Wherever I May Roam" или "Through The Never". Наверное, они играли "Through The Never" на концертах, я люблю эту песню. Ну и, конечно же, они исполняли "[Enter] Sandman", "Sad But True" и "Nothing Else Matters". Я также был и на концерте, где они играли этот диск с конца в начало, — было круто».
На вопрос о том, какой альбом группы он считает самым недооценённым, он ответил:
«Не знаю... "…And Justice For All" получил плохие отклики в прессе, которые он не заслуживал, из-за своего хренового звучания. Там нет баса. Странное решение, ведь песни отличные. И там моя любимая их песня — "One". Но даже как по мне, надо добавить баса. Люди говорят об этом более двадцати лет, и я согласен с тем, что баса кот наплакал, они свели все усилия бедного Jason'a [Newsted'a] на нет по каким-то своим причинам. Так что, может, он. "Load" тоже может быть, там также есть масса отличных тем».
НELLECTOR
vairagya77
hansi_hrb
gravitgroove
Donald_Dark
И да, я считаю, с более традиционным сведением этот альбом не потерял бы в уникальности (а для получения "щёлкающей" бочки вся эта порнуха и вовсе не нужна была). Люди так и так воздали бы должное за эту потрясающую музыку.
По ссылке наиболее адекватный, по-моему, вариант ремикса. Даёт представление о том, как могло бы быть. Даже без учёта того, что нормального архива с ауттейками нет в открытом доступе (гитары везде идут одним стереотреком, вокал - уже со слоями обработки и реверберацией и т.д.).
https://www.youtube.com/watch?v=tGaFGintJ-4
PS: Мой любимый альбом Метлы, если что.
BlackHat
Fixxxxer
Donald_Dark
По ходу, я истинный фанат, ахах)
Не, если серьёзно, звучание St. Anger воспринимается (мной) как результат осознанного художественного решения, поэтому тут вопросов не возникает. А в случае с AJFA кажется, у чуваков просто восприятие замылилось по ходу работы. Ну да не суть, всё равно люблю.
Exceptional
И что самое смешное, вау-эффекта они не создают, как и отношение к альбомам не меняют.
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