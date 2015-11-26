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Diamond Head

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26 ноя 2020 : 		 Гитарист DIAMOND HEAD — о любимом альбоме METALLICA

20 ноя 2020 : 		 Кавер-версия METALLICA от DIAMOND HEAD

17 ноя 2020 : 		 Гитарист DIAMOND HEAD: «Мы выбрали эту песню METALLICA для кавера»

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10 май 2017 : 		 Новое видео DIAMOND HEAD

16 сен 2016 : 		 Видео с выступления DIAMOND HEAD

13 сен 2016 : 		 Новое видео DIAMOND HEAD

2 сен 2016 : 		 DIAMOND HEAD начнут работать над новым альбомом в 2017

27 апр 2016 : 		 Гитарист DIAMOND HEAD об Axl/DC

21 апр 2016 : 		 Новый альбом DIAMOND HEAD доступен для прослушивания

22 мар 2016 : 		 Трейлер нового альбома DIAMOND HEAD

5 янв 2016 : 		 Новый альбом DIAMOND HEAD выйдет в марте

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15 окт 2014 : 		 Из DIAMOND HEAD ушел вокалист
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Гитарист DIAMOND HEAD — о любимом альбоме METALLICA



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Гитарист DIAMOND HEAD Brian Tatler ответил на вопрос о том, какой из альбомов METALLICA у него самый любимый:

«Возможно, это "Чёрный альбом", потому что отчасти там просто великолепный продакшн, он полон отличных песен, и я видел их несколько раз в том туре — альбом и тур в 1991–1992 годах — так что я слышал "Wherever I May Roam" или "Through The Never". Наверное, они играли "Through The Never" на концертах, я люблю эту песню. Ну и, конечно же, они исполняли "[Enter] Sandman", "Sad But True" и "Nothing Else Matters". Я также был и на концерте, где они играли этот диск с конца в начало, — было круто».

На вопрос о том, какой альбом группы он считает самым недооценённым, он ответил:

«Не знаю... "…And Justice For All" получил плохие отклики в прессе, которые он не заслуживал, из-за своего хренового звучания. Там нет баса. Странное решение, ведь песни отличные. И там моя любимая их песня — "One". Но даже как по мне, надо добавить баса. Люди говорят об этом более двадцати лет, и я согласен с тем, что баса кот наплакал, они свели все усилия бедного Jason'a [Newsted'a] на нет по каким-то своим причинам. Так что, может, он. "Load" тоже может быть, там также есть масса отличных тем».

DIAMOND HEAD





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КомментарииСкрыть/показать 9 )

НELLECTOR


26 ноя 2020, 16:42		Да что ж они всё про этот злосчастный бас. Ну далеко он там в миксе, но пока я не узнал как все ноют об этом, я вообще не парился.

vairagya77


26 ноя 2020, 17:33		Такая же херня- в 88 , когда услышал сей альбом думал - как же охреннено звучит ! Да и материал конечно же впечатлял неимоверно в то время

hansi_hrb


26 ноя 2020, 17:42		Есть на ютубе версии с басом кстати. Как и переигранный Святой Гнев. А вообще интересно, все те кто возмущаются как часто слушают этот альбом .И будут ли его чаще слушать с басом?

gravitgroove


26 ноя 2020, 18:07		Сказал бы, что не ...and justice... не одоценен, а скорее переоценён "Master...". Но... он прав! Между гитарами и ударными чувствуется глубокий каньон, но зато это дает более чистый микс для понятия партий гитар. Есть свои плюсы и минусы. Но лично я за плотную стену звука.

Donald_Dark


26 ноя 2020, 19:17		Ды проблема AJFA не столько в отсутствии собственно бас-гитары. Пускай было бы обезжиренное, сухое звучание. Так ведь там бочка и гитары адски перекачаны на той частоте, которая по идее для Ньюстеда отведена. Из-за этого микс капец мутный и гулкий. Плюс, чтобы это компенсировать, верха на гитарах задраны так, что на выходе получается аудиоэквивалент постного холодца, пересыпанного метровым слоем перца. В моментах, где гитарные гармонии подъезжают (чекните фрагмент перед соло в Blackened) особенно явно ощущается. То же самое с барабанами, звучание которых ТАК изменено эквализацией, что ощущается это очень странно.

И да, я считаю, с более традиционным сведением этот альбом не потерял бы в уникальности (а для получения "щёлкающей" бочки вся эта порнуха и вовсе не нужна была). Люди так и так воздали бы должное за эту потрясающую музыку.

По ссылке наиболее адекватный, по-моему, вариант ремикса. Даёт представление о том, как могло бы быть. Даже без учёта того, что нормального архива с ауттейками нет в открытом доступе (гитары везде идут одним стереотреком, вокал - уже со слоями обработки и реверберацией и т.д.).
https://www.youtube.com/watch?v=tGaFGintJ-4

PS: Мой любимый альбом Метлы, если что.

BlackHat


26 ноя 2020, 19:36		Если вспомнить st Anger, то And Justice For All ещё хорошо звучит. В St. Anger барабаны бьют сильно по ушам. Те кто скажут что St. Anger хорошо звучит, то это истинные фанаты Metallica.

Fixxxxer


26 ноя 2020, 19:40		St Anger заебись. AJFA заебись. Да и вообще они все молодцы.

Donald_Dark


26 ноя 2020, 19:45		2 BlackHat

По ходу, я истинный фанат, ахах)

Не, если серьёзно, звучание St. Anger воспринимается (мной) как результат осознанного художественного решения, поэтому тут вопросов не возникает. А в случае с AJFA кажется, у чуваков просто восприятие замылилось по ходу работы. Ну да не суть, всё равно люблю.

Exceptional


26 ноя 2020, 19:49		>>>Есть на ютубе версии с басом кстати. Как и переигранный Святой Гнев

И что самое смешное, вау-эффекта они не создают, как и отношение к альбомам не меняют.


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