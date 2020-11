сегодня



Гитарист DIAMOND HEAD — о любимом альбоме METALLICA



Гитарист DIAMOND HEAD Brian Tatler ответил на вопрос о том, какой из альбомов METALLICA у него самый любимый:



«Возможно, это "Чёрный альбом", потому что отчасти там просто великолепный продакшн, он полон отличных песен, и я видел их несколько раз в том туре — альбом и тур в 1991–1992 годах — так что я слышал "Wherever I May Roam" или "Through The Never". Наверное, они играли "Through The Never" на концертах, я люблю эту песню. Ну и, конечно же, они исполняли "[Enter] Sandman", "Sad But True" и "Nothing Else Matters". Я также был и на концерте, где они играли этот диск с конца в начало, — было круто».



На вопрос о том, какой альбом группы он считает самым недооценённым, он ответил:



«Не знаю... "…And Justice For All" получил плохие отклики в прессе, которые он не заслуживал, из-за своего хренового звучания. Там нет баса. Странное решение, ведь песни отличные. И там моя любимая их песня — "One". Но даже как по мне, надо добавить баса. Люди говорят об этом более двадцати лет, и я согласен с тем, что баса кот наплакал, они свели все усилия бедного Jason'a [Newsted'a] на нет по каким-то своим причинам. Так что, может, он. "Load" тоже может быть, там также есть масса отличных тем».













