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Diamond Head

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24 дек 2020 : 		 Уроки от гитариста DIAMOND HEAD

3 дек 2020 : 		 Гитарист DIAMOND HEAD: «METALLICA оказала нам огромную услугу»

26 ноя 2020 : 		 Гитарист DIAMOND HEAD — о любимом альбоме METALLICA

20 ноя 2020 : 		 Кавер-версия METALLICA от DIAMOND HEAD

17 ноя 2020 : 		 Гитарист DIAMOND HEAD: «Мы выбрали эту песню METALLICA для кавера»

16 ноя 2020 : 		 BRIAN TATLER уже придумал новое для DIAMOND HEAD

30 окт 2020 : 		 Новая версия трека DIAMOND HEAD "Am I Evil?"

30 сен 2020 : 		 DIAMOND HEAD записали кавер-версию METALLICA

9 сен 2020 : 		 Гитарист DIAMOND HEAD: «У нас есть идеи для новых песен»

12 ноя 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления DIAMOND HEAD

26 авг 2019 : 		 Гитарист DIAMOND HEAD о сотрудничестве с фронтменом MEGADETH

14 авг 2019 : 		 Вокалист DIAMOND HEAD: «У нас не вышло с Dave'ом Mustaine'ом»

9 авг 2019 : 		 Видео с текстом от DIAMOND HEAD

26 апр 2019 : 		 Новое видео DIAMOND HEAD

20 мар 2019 : 		 Новое видео DIAMOND HEAD

28 фев 2019 : 		 Новый альбом DIAMOND HEAD выйдет весной

30 дек 2017 : 		 DIAMOND HEAD с THRASHVILLE MANAGEMENT

4 дек 2017 : 		 Концертное видео DIAMOND HEAD

10 май 2017 : 		 Новое видео DIAMOND HEAD

16 сен 2016 : 		 Видео с выступления DIAMOND HEAD

13 сен 2016 : 		 Новое видео DIAMOND HEAD

2 сен 2016 : 		 DIAMOND HEAD начнут работать над новым альбомом в 2017

27 апр 2016 : 		 Гитарист DIAMOND HEAD об Axl/DC

21 апр 2016 : 		 Новый альбом DIAMOND HEAD доступен для прослушивания

22 мар 2016 : 		 Трейлер нового альбома DIAMOND HEAD

5 янв 2016 : 		 Новый альбом DIAMOND HEAD выйдет в марте
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Уроки от гитариста DIAMOND HEAD



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Гитарист DIAMOND HEAD Brian Tatler опубликовал девятиминутное видео, в котором обучает исполнению классической темы группы — "Am I Evil?".

DIAMOND HEAD








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