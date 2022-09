Новое видео DIAMOND HEAD

сегодня



DIAMOND HEAD 30 сентября выпустят на Silver Lining Music переиздание дебютного альбома "Lightning To The Nations (The White Album)" [Remastered 2021].



Трек-лист:



"Lightning To The Nations"

"The Prince"

"Sucking My Love"

"Am I Evil?"

"Sweet And Innocent"

"It’s Electric"

"Helpless"

"Lightning To The Nations" (Lost Original Mix)

"The Prince" (Lost Original Mix)

"Sucking My Love" (Lost Original Mix)

"Am I Evil?" (Lost Original Mix)

"Sweet And Innocent" (Lost Original Mix)



Бонус-треки:



"Shoot Out The Lights"

"Streets Of Gold"

"Play It Loud"

"Waited Too long"

"Diamond Lights"

"We Won’t Be Back"

"I Don’t Got"



Фрагмент из этого релиза, видео на "Sweet And Innocent" (Lost Original Mix), доступно ниже.







