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Diamond Head

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20 мар 2019 : 		 Новое видео DIAMOND HEAD

28 фев 2019 : 		 Новый альбом DIAMOND HEAD выйдет весной

30 дек 2017 : 		 DIAMOND HEAD с THRASHVILLE MANAGEMENT

4 дек 2017 : 		 Концертное видео DIAMOND HEAD

10 май 2017 : 		 Новое видео DIAMOND HEAD

16 сен 2016 : 		 Видео с выступления DIAMOND HEAD

13 сен 2016 : 		 Новое видео DIAMOND HEAD

2 сен 2016 : 		 DIAMOND HEAD начнут работать над новым альбомом в 2017

27 апр 2016 : 		 Гитарист DIAMOND HEAD об Axl/DC

21 апр 2016 : 		 Новый альбом DIAMOND HEAD доступен для прослушивания

22 мар 2016 : 		 Трейлер нового альбома DIAMOND HEAD

5 янв 2016 : 		 Новый альбом DIAMOND HEAD выйдет в марте

8 июл 2015 : 		 DIAMOND HEAD начали запись

15 окт 2014 : 		 Из DIAMOND HEAD ушел вокалист

17 окт 2013 : 		 Видео с выступления DIAMOND HEAD

14 апр 2013 : 		 Видео с выступления DIAMOND HEAD

4 июл 2012 : 		 DIAMOND HEAD отменили выступление из-за подозрения на тромб у барабнщика

2 ноя 2011 : 		 Вышло переиздание DIAMOND HEAD

25 окт 2011 : 		 USB от DIAMOND HEAD

25 июл 2011 : 		 Профессиональное видео с выступления DIAMOND HEAD

9 июн 2010 : 		 'Live At The BBC' DIAMOND HEAD выйдет в августе

3 янв 2009 : 		 Тройной CD от DIAMOND HEAD

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Новое видео DIAMOND HEAD



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"Belly Of The Beast", новое видео DIAMOND HEAD, доступно к просмотру ниже. Этот трек взят из грядущего нового альбома группы, "The Coffin Train", который должен увидеть свет 24 мая на лейбле Silver Lining Music.



DIAMOND HEAD Releases Music Video For New Song 'Belly Of The Beast'






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