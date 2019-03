сегодня



Новое видео DIAMOND HEAD



"Belly Of The Beast", новое видео DIAMOND HEAD, доступно к просмотру ниже. Этот трек взят из грядущего нового альбома группы, "The Coffin Train", который должен увидеть свет 24 мая на лейбле Silver Lining Music.



















