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Diamond Head

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30 сен 2020 : 		 DIAMOND HEAD записали кавер-версию METALLICA

9 сен 2020 : 		 Гитарист DIAMOND HEAD: «У нас есть идеи для новых песен»

12 ноя 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления DIAMOND HEAD

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9 авг 2019 : 		 Видео с текстом от DIAMOND HEAD

26 апр 2019 : 		 Новое видео DIAMOND HEAD

20 мар 2019 : 		 Новое видео DIAMOND HEAD

28 фев 2019 : 		 Новый альбом DIAMOND HEAD выйдет весной

30 дек 2017 : 		 DIAMOND HEAD с THRASHVILLE MANAGEMENT

4 дек 2017 : 		 Концертное видео DIAMOND HEAD

10 май 2017 : 		 Новое видео DIAMOND HEAD

16 сен 2016 : 		 Видео с выступления DIAMOND HEAD

13 сен 2016 : 		 Новое видео DIAMOND HEAD

2 сен 2016 : 		 DIAMOND HEAD начнут работать над новым альбомом в 2017

27 апр 2016 : 		 Гитарист DIAMOND HEAD об Axl/DC

21 апр 2016 : 		 Новый альбом DIAMOND HEAD доступен для прослушивания

22 мар 2016 : 		 Трейлер нового альбома DIAMOND HEAD

5 янв 2016 : 		 Новый альбом DIAMOND HEAD выйдет в марте

8 июл 2015 : 		 DIAMOND HEAD начали запись

15 окт 2014 : 		 Из DIAMOND HEAD ушел вокалист

17 окт 2013 : 		 Видео с выступления DIAMOND HEAD

14 апр 2013 : 		 Видео с выступления DIAMOND HEAD

4 июл 2012 : 		 DIAMOND HEAD отменили выступление из-за подозрения на тромб у барабнщика

2 ноя 2011 : 		 Вышло переиздание DIAMOND HEAD

25 окт 2011 : 		 USB от DIAMOND HEAD
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DIAMOND HEAD записали кавер-версию METALLICA



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DIAMOND HEAD в 1980 году выпустили альбом "Lightning To The Nations", вдохновивший многих на свершения и ставший катализатором новой волны британского хэви. И вот двадцатого ноября на Silver Lining Music состоится релиз "Lightning To The Nations 2020", который будет доступен в цифровом варианте, а также на CD в диджипаке и на виниле. В издание помимо перезаписанных треков из оригинального альбома войдут кавер-версии композиций LED ZEPPELIN, JUDAS PRIEST, DEEP PURPLE, и... METALLICA. Запись материала проходила с февраля по март в Raw Sound Studios, а потом во время коронапаузы с апреля по июль Rasmus Bom Andersen работал над материалом, Tatler внёс финальные коррективы в начале августа, и альбом был отправлен на мастеринг в Metropolis Studios.

Трек-лист:

01. Lightning To The Nations

02. The Prince

03. Sucking My Love

04. Am I Evil?

05. Sweet And Innocent

06. It's Electric

07. Helpless

08. No Remorse

09. Immigrant Song

10. Sinner

11. Rat Bat Blue

Видео на "It's Electric" доступно ниже.

DIAMOND HEAD Covers METALLICA








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