сегодня



DIAMOND HEAD записали кавер-версию METALLICA



DIAMOND HEAD в 1980 году выпустили альбом "Lightning To The Nations", вдохновивший многих на свершения и ставший катализатором новой волны британского хэви. И вот двадцатого ноября на Silver Lining Music состоится релиз "Lightning To The Nations 2020", который будет доступен в цифровом варианте, а также на CD в диджипаке и на виниле. В издание помимо перезаписанных треков из оригинального альбома войдут кавер-версии композиций LED ZEPPELIN, JUDAS PRIEST, DEEP PURPLE, и... METALLICA. Запись материала проходила с февраля по март в Raw Sound Studios, а потом во время коронапаузы с апреля по июль Rasmus Bom Andersen работал над материалом, Tatler внёс финальные коррективы в начале августа, и альбом был отправлен на мастеринг в Metropolis Studios.



Трек-лист:



01. Lightning To The Nations



02. The Prince



03. Sucking My Love



04. Am I Evil?



05. Sweet And Innocent



06. It's Electric



07. Helpless



08. No Remorse



09. Immigrant Song



10. Sinner



11. Rat Bat Blue



Видео на "It's Electric" доступно ниже.



















+1 -0



просмотров: 623