DIAMOND HEAD записали кавер-версию METALLICA

DIAMOND HEAD в 1980 году выпустили альбом "Lightning To The Nations", вдохновивший многих на свершения и ставший катализатором новой волны британского хэви. И вот двадцатого ноября на Silver Lining Music состоится релиз "Lightning To The Nations 2020", который будет доступен в цифровом варианте, а также на CD в диджипаке и на виниле. В издание помимо перезаписанных треков из оригинального альбома войдут кавер-версии композиций LED ZEPPELIN, JUDAS PRIEST, DEEP PURPLE, и... METALLICA. Запись материала проходила с февраля по март в Raw Sound Studios, а потом во время коронапаузы с апреля по июль Rasmus Bom Andersen работал над материалом, Tatler внёс финальные коррективы в начале августа, и альбом был отправлен на мастеринг в Metropolis Studios.
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