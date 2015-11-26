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Diamond Head

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9 дек 2021 : 		 Трибьют DIAMOND HEAD выйдет в 2022 году

6 сен 2021 : 		 Гитарист DIAMOND HEAD: «На юбилейные концерты METALLICA не звали»

24 дек 2020 : 		 Уроки от гитариста DIAMOND HEAD

3 дек 2020 : 		 Гитарист DIAMOND HEAD: «METALLICA оказала нам огромную услугу»

26 ноя 2020 : 		 Гитарист DIAMOND HEAD — о любимом альбоме METALLICA

20 ноя 2020 : 		 Кавер-версия METALLICA от DIAMOND HEAD

17 ноя 2020 : 		 Гитарист DIAMOND HEAD: «Мы выбрали эту песню METALLICA для кавера»

16 ноя 2020 : 		 BRIAN TATLER уже придумал новое для DIAMOND HEAD

30 окт 2020 : 		 Новая версия трека DIAMOND HEAD "Am I Evil?"

30 сен 2020 : 		 DIAMOND HEAD записали кавер-версию METALLICA

9 сен 2020 : 		 Гитарист DIAMOND HEAD: «У нас есть идеи для новых песен»

12 ноя 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления DIAMOND HEAD

26 авг 2019 : 		 Гитарист DIAMOND HEAD о сотрудничестве с фронтменом MEGADETH

14 авг 2019 : 		 Вокалист DIAMOND HEAD: «У нас не вышло с Dave'ом Mustaine'ом»

9 авг 2019 : 		 Видео с текстом от DIAMOND HEAD

26 апр 2019 : 		 Новое видео DIAMOND HEAD

20 мар 2019 : 		 Новое видео DIAMOND HEAD

28 фев 2019 : 		 Новый альбом DIAMOND HEAD выйдет весной

30 дек 2017 : 		 DIAMOND HEAD с THRASHVILLE MANAGEMENT

4 дек 2017 : 		 Концертное видео DIAMOND HEAD

10 май 2017 : 		 Новое видео DIAMOND HEAD

16 сен 2016 : 		 Видео с выступления DIAMOND HEAD

13 сен 2016 : 		 Новое видео DIAMOND HEAD

2 сен 2016 : 		 DIAMOND HEAD начнут работать над новым альбомом в 2017

27 апр 2016 : 		 Гитарист DIAMOND HEAD об Axl/DC

21 апр 2016 : 		 Новый альбом DIAMOND HEAD доступен для прослушивания
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Трибьют DIAMOND HEAD выйдет в 2022 году



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Первый в истории трибьют DIAMOND HEAD, получивший название "Are We Evil?", будет выпущен в начале следующего года. В него войдут девять композиций от Ambush (Швеция), Black Mask (Мексика), Crystal Viper (Польша), Konquest (Италия), Midnight Spell (США), Pounder (США), Riot City (Канада), Traveler (Канада) и Twisted Tower Dire (США).

DIAMOND HEAD Honoured With First Tribute Album, Are We Evil?



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Old Nothing


9 дек 2021, 18:01		Заслуженно. Послушаем.


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