сегодня



Трибьют DIAMOND HEAD выйдет в 2022 году



Первый в истории трибьют DIAMOND HEAD, получивший название "Are We Evil?", будет выпущен в начале следующего года. В него войдут девять композиций от Ambush (Швеция), Black Mask (Мексика), Crystal Viper (Польша), Konquest (Италия), Midnight Spell (США), Pounder (США), Riot City (Канада), Traveler (Канада) и Twisted Tower Dire (США).







+0 -0



( 1 ) просмотров: 309

