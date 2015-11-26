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Гитарист DIAMOND HEAD : «METALLICA оказала нам огромную услугу»



В рамках недавнего эпизода "Tatler's Tales" гитарист DIAMOND HEAD BRIAN TATLER рассказал о том, что он думает о кавер-версиях METALLICA их классических треков:



«Они классные. Они всегда более мощные и чуть быстрее, чем наш вариант. Я к тому, что они отличная команда, у них есть собственное звучание. Конечно же, это было очень лестно. Первым кавером, который они сделали, был "Am I Evil", и это была наша песня — всё было выпущено в 1984 году на сингле "Creeping Death" для Music For Nations. И мне было очень лестно, что группа Lars'a Ulrich'a сделала кавер-версию одной из наших песен, с таким уважением подошла к работе и проработала гитарное соло. Всё было очень хорошо — очень близко к нашему варианту, но чуть более современно, чуть более жёстче, и с лучшей подачей.



Силы им, фантастика. Они оказали нам огромную услугу!»





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