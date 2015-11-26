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Diamond Head

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3 дек 2020 : 		 Гитарист DIAMOND HEAD: «METALLICA оказала нам огромную услугу»

26 ноя 2020 : 		 Гитарист DIAMOND HEAD — о любимом альбоме METALLICA

20 ноя 2020 : 		 Кавер-версия METALLICA от DIAMOND HEAD

17 ноя 2020 : 		 Гитарист DIAMOND HEAD: «Мы выбрали эту песню METALLICA для кавера»

16 ноя 2020 : 		 BRIAN TATLER уже придумал новое для DIAMOND HEAD

30 окт 2020 : 		 Новая версия трека DIAMOND HEAD "Am I Evil?"

30 сен 2020 : 		 DIAMOND HEAD записали кавер-версию METALLICA

9 сен 2020 : 		 Гитарист DIAMOND HEAD: «У нас есть идеи для новых песен»

12 ноя 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления DIAMOND HEAD

26 авг 2019 : 		 Гитарист DIAMOND HEAD о сотрудничестве с фронтменом MEGADETH

14 авг 2019 : 		 Вокалист DIAMOND HEAD: «У нас не вышло с Dave'ом Mustaine'ом»

9 авг 2019 : 		 Видео с текстом от DIAMOND HEAD

26 апр 2019 : 		 Новое видео DIAMOND HEAD

20 мар 2019 : 		 Новое видео DIAMOND HEAD

28 фев 2019 : 		 Новый альбом DIAMOND HEAD выйдет весной

30 дек 2017 : 		 DIAMOND HEAD с THRASHVILLE MANAGEMENT

4 дек 2017 : 		 Концертное видео DIAMOND HEAD

10 май 2017 : 		 Новое видео DIAMOND HEAD

16 сен 2016 : 		 Видео с выступления DIAMOND HEAD

13 сен 2016 : 		 Новое видео DIAMOND HEAD

2 сен 2016 : 		 DIAMOND HEAD начнут работать над новым альбомом в 2017

27 апр 2016 : 		 Гитарист DIAMOND HEAD об Axl/DC

21 апр 2016 : 		 Новый альбом DIAMOND HEAD доступен для прослушивания

22 мар 2016 : 		 Трейлер нового альбома DIAMOND HEAD

5 янв 2016 : 		 Новый альбом DIAMOND HEAD выйдет в марте

8 июл 2015 : 		 DIAMOND HEAD начали запись
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Гитарист DIAMOND HEAD: «METALLICA оказала нам огромную услугу»



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В рамках недавнего эпизода "Tatler's Tales" гитарист DIAMOND HEAD BRIAN TATLER рассказал о том, что он думает о кавер-версиях METALLICA их классических треков:

«Они классные. Они всегда более мощные и чуть быстрее, чем наш вариант. Я к тому, что они отличная команда, у них есть собственное звучание. Конечно же, это было очень лестно. Первым кавером, который они сделали, был "Am I Evil", и это была наша песня — всё было выпущено в 1984 году на сингле "Creeping Death" для Music For Nations. И мне было очень лестно, что группа Lars'a Ulrich'a сделала кавер-версию одной из наших песен, с таким уважением подошла к работе и проработала гитарное соло. Всё было очень хорошо — очень близко к нашему варианту, но чуть более современно, чуть более жёстче, и с лучшей подачей.

Силы им, фантастика. Они оказали нам огромную услугу!»



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