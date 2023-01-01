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DAVE MUSTAINE — о влиянии DIAMOND HEAD



Канал SiriusXM YouTube опубликовал видео с выступления лидера MEGADETH Dave'a Mustaine'a в сентябре 2022 года на шоу Liquid Metal, где он обсуждает музыкальное влияние ранних записей легенд новой волны британского хэви-метала DIAMOND HEAD:



«DIAMOND HEAD были, вероятно, одной из самых влиятельных групп Новой волны британского хэви-метала, хотя бы потому, что они оказались в нужном месте в нужное время. Я считал, что у них был отличный вокалист, и я думал, что их гитарные риффы были потрясающими. А пресса говорила, что они являются последователями LED ZEPPELIN. Это был огромный комплимент для DIAMOND HEAD. Когда я впервые услышал их, это произошло благодаря METALLICA и барабанщику Lars'y [Ulrich'y], который ездил на гастроли с DIAMOND HEAD, — он был фанбоем и следил за ними. Я познакомился с ними на немного другом уровне — как с равными, как состоявшийся музыкант. Так что у меня появился шанс по-настоящему, с глазу на глаз, познакомиться с Brian'ом Tatler'ом, гитаристом DIAMOND HEAD. Он любезный человек, у него огромный талант к игре на гитаре.



DIAMOND HEAD, которых я знаю и люблю, были DIAMOND HEAD в самом начале. И я могу сказать, что было много их песен, которые мы играли в METALLICA: "Helpless", "The Prince", "Am I Evil? И многие люди думают, что это оригинальные песни METALLICA. Это не так — это песни DIAMOND HEAD».







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