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Diamond Head

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Гитарист DIAMOND HEAD: «На юбилейные концерты METALLICA не звали»



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Brian Tatler ответил на вопрос, выступит ли он на юбилейных концертах METALLICA в декабре:

«Ну, я не знаю. Меня должны пригласить. В прошлый раз меня пригласили. Я прилетел в Сан-Франциско, и это было потрясающе. Может быть, из-за COVID в этот раз всё будет по-другому... Но, возможно, они уже делали это с гостями — у них был Rob Halford [JUDAS PRIEST], у них были MERCYFUL FATE, King Diamond и тому подобные люди. Так что я думаю, что если что-то и получится, то они попытаются придумать что-то другое. Потому что иначе получается, что ты снова делаешь то же самое, не так ли? И ещё это было очень трудно сделать. Lars [Ulrich, барабанщик METALLICA] сказал, что им пришлось выучить 80 песен. Он сказал, что это [было] безумие. Он сказал, что это было одно из самых трудных занятий в их жизни — та неделя, когда им пришлось выучить [все эти песни]. К ним прилетели гости со всего мира, и им пришлось всё репетировать».

На вопрос о том, выходил ли кто-нибудь из участников METALLICA на сцену с DIAMOND HEAD, Brian ответил:

«Нет. Пока нет. Даже Lars. Когда мы познакомились с ним в 1981 году, он даже не сказал, что он барабанщик. Он ни разу не сказал: "Я попробую себя в роли барабанщика". Он был просто фанатом — настоящим фанатом. Он не говорил: "Я собираюсь создать группу". Ничего. Только позже, когда он написал письмо, он сказал: "У меня есть своя группа"».

DIAMOND HEAD





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