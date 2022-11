сегодня



Гитарист DIAMOND HEAD: «METALLICA обеспечила мою жизнь»



Brian Tatler в рамках недавней беседы ответил на вопрос, какие чувства возникают у него от того факта, что METTALICA по-прежнему исполняет композиции коллектива:



«Ну, это продолжается уже долгое время. Сначала, в 1984 году, я не думал, что это будет настолько масштабно, потому что они были на маленьком лейбле Music For Nations. И они приезжали в Великобританию только для того, чтобы сыграть в Marquee [клуб в Лондоне], и тому подобное. Для меня они оставались группой Lars [Ulrich, барабанщик METALLICA]. Я знал Lars'а, но никогда не встречался с остальными. Они исполнили песню "Am I Evil?", и мы подумали, что это очень, очень лестно; они проделали отличную работу. Но я не ожидал, что они станут самой популярной металлической группой всех времен. И доход, который принесут продажи этой песни на их альбоме, я даже не представлял, что это поможет обеспечить меня доходом на годы и годы вперед. Так что это был невероятный бонус, если хотите, для DIAMOND HEAD, и особенно для меня и Sean [Harris, оригинальный вокалист DIAMOND HEAD] как авторов.



Мы до сих пор играем "Am I Evil?" вживую, и она по-прежнему идет на ура. И я думаю, что людям все равно, узнали ли они о DIAMOND HEAD через METALLICA, лишь бы они узнали об этом в конце концов. Многие люди знают эту песню благодаря METALLICA, и меня это ничуть не беспокоит. Это просто хорошая песня, и невероятно, что она выдержала испытание временем — ей уже более 40 лет, а люди все еще любят ее. Так что мне повезло, что у меня есть такая песня в программе. А еще мы исполняем "The Prince", "It's Electric" и "Helpless". Так что четыре песни, на которые METALLICA сделали кавер-версии, составляют большую часть нашего сета».







