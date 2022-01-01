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*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 20
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 13
*DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA 11
*Новое видео HOST 10
*Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки» 10
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Diamond Head

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20 ноя 2020 : 		 Кавер-версия METALLICA от DIAMOND HEAD

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16 ноя 2020 : 		 BRIAN TATLER уже придумал новое для DIAMOND HEAD

30 окт 2020 : 		 Новая версия трека DIAMOND HEAD "Am I Evil?"

30 сен 2020 : 		 DIAMOND HEAD записали кавер-версию METALLICA

9 сен 2020 : 		 Гитарист DIAMOND HEAD: «У нас есть идеи для новых песен»

12 ноя 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления DIAMOND HEAD

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26 апр 2019 : 		 Новое видео DIAMOND HEAD

20 мар 2019 : 		 Новое видео DIAMOND HEAD

28 фев 2019 : 		 Новый альбом DIAMOND HEAD выйдет весной

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4 дек 2017 : 		 Концертное видео DIAMOND HEAD
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Гитарист DIAMOND HEAD: «METALLICA обеспечила мою жизнь»



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Brian Tatler в рамках недавней беседы ответил на вопрос, какие чувства возникают у него от того факта, что METTALICA по-прежнему исполняет композиции коллектива:

«Ну, это продолжается уже долгое время. Сначала, в 1984 году, я не думал, что это будет настолько масштабно, потому что они были на маленьком лейбле Music For Nations. И они приезжали в Великобританию только для того, чтобы сыграть в Marquee [клуб в Лондоне], и тому подобное. Для меня они оставались группой Lars [Ulrich, барабанщик METALLICA]. Я знал Lars'а, но никогда не встречался с остальными. Они исполнили песню "Am I Evil?", и мы подумали, что это очень, очень лестно; они проделали отличную работу. Но я не ожидал, что они станут самой популярной металлической группой всех времен. И доход, который принесут продажи этой песни на их альбоме, я даже не представлял, что это поможет обеспечить меня доходом на годы и годы вперед. Так что это был невероятный бонус, если хотите, для DIAMOND HEAD, и особенно для меня и Sean [Harris, оригинальный вокалист DIAMOND HEAD] как авторов.

Мы до сих пор играем "Am I Evil?" вживую, и она по-прежнему идет на ура. И я думаю, что людям все равно, узнали ли они о DIAMOND HEAD через METALLICA, лишь бы они узнали об этом в конце концов. Многие люди знают эту песню благодаря METALLICA, и меня это ничуть не беспокоит. Это просто хорошая песня, и невероятно, что она выдержала испытание временем — ей уже более 40 лет, а люди все еще любят ее. Так что мне повезло, что у меня есть такая песня в программе. А еще мы исполняем "The Prince", "It's Electric" и "Helpless". Так что четыре песни, на которые METALLICA сделали кавер-версии, составляют большую часть нашего сета».




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