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Diamond Head

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9 сен 2020 : 		 Гитарист DIAMOND HEAD: «У нас есть идеи для новых песен»

12 ноя 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления DIAMOND HEAD

26 авг 2019 : 		 Гитарист DIAMOND HEAD о сотрудничестве с фронтменом MEGADETH

14 авг 2019 : 		 Вокалист DIAMOND HEAD: «У нас не вышло с Dave'ом Mustaine'ом»

9 авг 2019 : 		 Видео с текстом от DIAMOND HEAD

26 апр 2019 : 		 Новое видео DIAMOND HEAD

20 мар 2019 : 		 Новое видео DIAMOND HEAD

28 фев 2019 : 		 Новый альбом DIAMOND HEAD выйдет весной

30 дек 2017 : 		 DIAMOND HEAD с THRASHVILLE MANAGEMENT

4 дек 2017 : 		 Концертное видео DIAMOND HEAD

10 май 2017 : 		 Новое видео DIAMOND HEAD

16 сен 2016 : 		 Видео с выступления DIAMOND HEAD

13 сен 2016 : 		 Новое видео DIAMOND HEAD

2 сен 2016 : 		 DIAMOND HEAD начнут работать над новым альбомом в 2017

27 апр 2016 : 		 Гитарист DIAMOND HEAD об Axl/DC

21 апр 2016 : 		 Новый альбом DIAMOND HEAD доступен для прослушивания

22 мар 2016 : 		 Трейлер нового альбома DIAMOND HEAD

5 янв 2016 : 		 Новый альбом DIAMOND HEAD выйдет в марте

8 июл 2015 : 		 DIAMOND HEAD начали запись

15 окт 2014 : 		 Из DIAMOND HEAD ушел вокалист

17 окт 2013 : 		 Видео с выступления DIAMOND HEAD

14 апр 2013 : 		 Видео с выступления DIAMOND HEAD

4 июл 2012 : 		 DIAMOND HEAD отменили выступление из-за подозрения на тромб у барабнщика

2 ноя 2011 : 		 Вышло переиздание DIAMOND HEAD

25 окт 2011 : 		 USB от DIAMOND HEAD

25 июл 2011 : 		 Профессиональное видео с выступления DIAMOND HEAD
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Гитарист DIAMOND HEAD: «У нас есть идеи для новых песен»



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Гитарист DIAMOND HEAD в недавнем интервью рассказал о том, что группа работает над новым материалом:

«Последние полгода большую часть времени я посвятил работе над новыми идеями и переосмыслению того, что уже было сделано. Порой у меня есть рифф, существующий несколько лет, но так и не вырастающий в песню, или мне нравится рифф, но припевы не выходят — в итоге всё не доходит до финальной стадии, когда можно уже записывать вокал и всё остальное. Так что я веду много подготовительных работ для нового альбома и думаю, что кое-что классное у меня уже есть, и я надеюсь, что люди смогут это оценить по достоинству!»

DIAMOND HEAD














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