сегодня



Гитарист DIAMOND HEAD : «У нас есть идеи для новых песен»



Гитарист DIAMOND HEAD в недавнем интервью рассказал о том, что группа работает над новым материалом:



«Последние полгода большую часть времени я посвятил работе над новыми идеями и переосмыслению того, что уже было сделано. Порой у меня есть рифф, существующий несколько лет, но так и не вырастающий в песню, или мне нравится рифф, но припевы не выходят — в итоге всё не доходит до финальной стадии, когда можно уже записывать вокал и всё остальное. Так что я веду много подготовительных работ для нового альбома и думаю, что кое-что классное у меня уже есть, и я надеюсь, что люди смогут это оценить по достоинству!»































+1 -0



просмотров: 229

