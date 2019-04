сегодня



Новое видео BLACK LABEL SOCIETY



"Bored To Tears", новое видео группы BLACK LABEL SOCIETY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Sonic Brew - 20th Anniversary Blend 5.99 - 5.19" — переиздания дебютного полноформатника, выходящего 17 мая.









"Sonic Brew" was initially released in Japan on October 28, 1998, and contained 13 tracks and a free Zakk Wylde guitar pick. The album was subsequently released in North America on May 4, 1999, with three bonus tracks including a cover of Ozzy Osbourne's "No More Tears", recorded with bassist Mike Inez of ALICE IN CHAINS.









+2 -1









просмотров: 467