Стрим от BLACK LABEL SOCIETY



BLACK LABEL SOCIETY тринадцатого июня провели стрим концерта Boozed, Broozed And Broken Boned — видео доступно ниже.



Сет-лист:



"Demise of Sanity"

"Graveyard Disciples"

"Bleed for Me"

"13 Years of Grief"

"Stronger Than Death"

"Genocide Junkies"

"Spoke in the Wheel"

"Born To Lose"

"World of Trouble"

"Guitar Solo"

"Band Intros"

"All For You"

"Super Terrorizer"

"Berserkers"







