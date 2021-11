сегодня



Видео полного концерта BLACK LABEL SOCIETY



Видео полного концерта BLACK LABEL SOCIETY, которое состоялось 26 октября в Revolution Live, Fort Lauderdale, Florida, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Intro 00:00



02. Bleed for Me 00:23



03. Demise of Sanity 05:55



04. Overlord 09:32



05. Heart of Darkness 15:39



06. A Love Unreal 21:06



07. The Blessed Hellride 26:55



08. Spoke in the Wheel 33:15



09. In This River 39:23



10. Trampled Down Below 44:59



11. Destruction Overdrive 49:42



12. Set You Free 53:09



13. Fire It Up 57:15



14. Guitar Solo (with "Smoke On The Water" jam) 01:02:02



15. Suicide Messiah (with "Black Sabbath" outro 01:07:14



16. Stillborn 01:16:29













