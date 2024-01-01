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*Новый альбом CREMATORY выйдет весной 41
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*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 21
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Black Label Society

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|||| 7 ноя 2024

BLACK LABEL SOCIETY могут выпустить альбом в 2025



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ZAKK WYLDE в недавнем интервью рассказал о том, как идут дела с новым альбомом BLACK LABEL SOCIETY:

«Пока мы дома, мы записали кучу материала. Я к тому, что, конечно же, будет много всего — мы собираемся провести турне в честь PANTERA в течение 2025 года, а потом будут еще и концерты ZAKK SABBATH. Так что я представляю себе, как где-нибудь — не знаю, может быть, в конце 2025-го, [начале] 26-го или типа того — мы выпустим еще один альбом BLACK LABEL. Но я хочу сказать, что все, что я делаю, просто дает мне больше времени, чтобы продолжать сочинять и слушать материал, возвращаться к нему и говорить: «А почему бы и не добавить сюда больше оранжевого, а не красного», — и у тебя есть возможность сесть и посмотреть на то, что у тебя есть, и все такое. Потому что обычно, в большинстве случаев, когда я записываю пластинки, я приступаю к работе, а так было что с «Stillborn», что с «Suicide Messiah», не имея ничего. Я полагаю, если вы спросите любого музыканта, он скажет вам, что когда вы находитесь в студии звукозаписи, то там просто рассадник вдохновения. Потому что все звучит хорошо... Сидишь ли ты с акустической гитарой, или за пианино, или у тебя большие искаженные гитары, барабаны звучат как пушки. Все звучит просто потрясающе. И это очень вдохновляет!»




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