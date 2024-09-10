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*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 62
*Попробуй Элтона Джона на вкус 36
*Лидер ACCEPT женился! 35
*БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ 23
*Басист JUDAS PRIEST: «Скоро выйдет обновленная "Rocka Rolla"... 20
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Black Label Society

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10 сен 2024 : 		 Новая песня BLACK LABEL SOCIETY

2 май 2024 : 		 BLACK LABEL SOCIETY работают над альбомом

6 апр 2024 : 		 Барабанщик BLACK LABEL SOCIETY представил видео

10 мар 2024 : 		 Барабанщик BLACK LABEL SOCIETY представил видео

5 мар 2024 : 		 Барабанщик BLACK LABEL SOCIETY готовит сингл

15 янв 2024 : 		 Барабанщик BLACK LABEL SOCIETY выпустил альбом

27 ноя 2023 : 		 ZAKK WYLDE исполнил OZZY OSBOURNE и BLACK LABEL SOCIETY

24 май 2023 : 		 BLACK LABEL SOCIETY в студии

22 апр 2022 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

8 ноя 2021 : 		 Видео полного концерта BLACK LABEL SOCIETY

5 ноя 2021 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

31 окт 2021 : 		 Концертное видео BLACK LABEL SOCIETY

6 окт 2021 : 		 Лидер BLACK LABEL SOCIETY — о новом альбоме

24 авг 2021 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

19 май 2021 : 		 BLACK LABEL SOCIETY завершают работу

12 май 2021 : 		 У BLACK LABEL SOCIETY есть 30

7 май 2021 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

28 апр 2021 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

23 апр 2021 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

19 июл 2020 : 		 BLACK LABEL SOCIETY планируют новый альбом

15 июн 2020 : 		 Стрим от BLACK LABEL SOCIETY

3 апр 2020 : 		 ZAKK WYLDE работает над песнями BLACK LABEL SOCIETY

16 мар 2020 : 		 BLACK LABEL SOCIETY отменили тур по США

13 мар 2020 : 		 BLACK LABEL SOCIETY начнут запись этой весной

27 апр 2019 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

12 мар 2018 : 		 ZAKK WYLDE: «Я прокручиваю записи LADY GAGA и JUSTIN'a BIEBER'a задом наперёд, чтобы услышать сатанинские послания»
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|||| 10 сен 2024

Новая песня BLACK LABEL SOCIETY



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"The Gallows", новая песня группы BLACK LABEL SOCIETY, доступна для прослушивания ниже.




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10 сен 2024
Lord Iscariah
Никакущий трек в духе группы.
10 сен 2024
L
LU---
ну и душилово

просмотров: 334

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