×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре
62
Попробуй Элтона Джона на вкус
36
Лидер ACCEPT женился!
35
БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ
23
Басист JUDAS PRIEST: «Скоро выйдет обновленная "Rocka Rolla"...
20
UNTO OTHERS выкинули из тура W.A.S.P.
17
Гитарист SCORPIONS упал с лестницы
16
Вокалист SHINEDOWN защищает вокалистку LINKIN PARK
14
GENE SIMMONS назвал худший альбом KISS
14
Гитарист DRAGONFORCE: «Мне положить на хейтеров»
13
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре
62
Попробуй Элтона Джона на вкус
36
Лидер ACCEPT женился!
35
БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ
23
Басист JUDAS PRIEST: «Скоро выйдет обновленная "Rocka Rolla"...
20
все новости группы
Black Label Society
США
Hard Rock
Heavy Metal
Acoustic
http://www.blacklabelsociety.net
Myspace:
http://www.myspace.com/blacklabelsociety
10 сен 2024
:
Новая песня BLACK LABEL SOCIETY
2 май 2024
:
BLACK LABEL SOCIETY работают над альбомом
6 апр 2024
:
Барабанщик BLACK LABEL SOCIETY представил видео
10 мар 2024
:
Барабанщик BLACK LABEL SOCIETY представил видео
5 мар 2024
:
Барабанщик BLACK LABEL SOCIETY готовит сингл
15 янв 2024
:
Барабанщик BLACK LABEL SOCIETY выпустил альбом
27 ноя 2023
:
ZAKK WYLDE исполнил OZZY OSBOURNE и BLACK LABEL SOCIETY
24 май 2023
:
BLACK LABEL SOCIETY в студии
22 апр 2022
:
Новое видео BLACK LABEL SOCIETY
8 ноя 2021
:
Видео полного концерта BLACK LABEL SOCIETY
5 ноя 2021
:
Новое видео BLACK LABEL SOCIETY
31 окт 2021
:
Концертное видео BLACK LABEL SOCIETY
6 окт 2021
:
Лидер BLACK LABEL SOCIETY — о новом альбоме
24 авг 2021
:
Новое видео BLACK LABEL SOCIETY
19 май 2021
:
BLACK LABEL SOCIETY завершают работу
12 май 2021
:
У BLACK LABEL SOCIETY есть 30
7 май 2021
:
Новое видео BLACK LABEL SOCIETY
28 апр 2021
:
Новое видео BLACK LABEL SOCIETY
23 апр 2021
:
Новое видео BLACK LABEL SOCIETY
19 июл 2020
:
BLACK LABEL SOCIETY планируют новый альбом
15 июн 2020
:
Стрим от BLACK LABEL SOCIETY
3 апр 2020
:
ZAKK WYLDE работает над песнями BLACK LABEL SOCIETY
16 мар 2020
:
BLACK LABEL SOCIETY отменили тур по США
13 мар 2020
:
BLACK LABEL SOCIETY начнут запись этой весной
27 апр 2019
:
Новое видео BLACK LABEL SOCIETY
12 мар 2018
:
ZAKK WYLDE: «Я прокручиваю записи LADY GAGA и JUSTIN'a BIEBER'a задом наперёд, чтобы услышать сатанинские послания»
19 фев 2018
:
Новое видео BLACK LABEL SOCIETY
30 янв 2018
:
Новый альбом BLACK LABEL SOCIETY штурмует чарты
26 янв 2018
:
ZAKK WYLDE исполнил новую тему BLACK LABEL SOCIETY
23 янв 2018
:
ZAKK WYLDE исполнил новую тему BLACK LABEL SOCIETY
19 янв 2018
:
Бывший гитарист BLACK LABEL SOCIETY признан виновным
10 янв 2018
:
Новая песня BLACK LABEL SOCIETY
21 ноя 2017
:
Новое видео BLACK LABEL SOCIETY
2 окт 2017
:
Новое видео BLACK LABEL SOCIETY
1 авг 2017
:
Новое видео гитариста BLACK LABEL SOCIETY
17 мар 2017
:
Новое видео гитариста BLACK LABEL SOCIETY
6 фев 2017
:
Сольный альбом гитариста BLACK LABEL SOCIETY выйдет зимой
17 ноя 2016
:
Гитарист BLACK LABEL SOCIETY выпустит второй инструментальный альбом
19 янв 2016
:
Видео с выступления BLACK LABEL SOCIETY
13 янв 2016
:
Гитарист BLACK LABEL SOCIETY планирует запись сольного альбома
18 апр 2015
:
Видео с выступления BLACK LABEL SOCIETY
11 янв 2015
:
Видео с выступления BLACK LABEL SOCIETY
10 июл 2014
:
Новое видео BLACK LABEL SOCIETY
23 май 2014
:
Видео с выступления BLACK LABEL SOCIETY
31 мар 2014
:
Новое видео BLACK LABEL SOCIETY
21 мар 2014
:
Новый гитарист BLACK LABEL SOCIETY на Musikmesse
24 янв 2014
:
Новая песня BLACK LABEL SOCIETY
21 янв 2014
:
Обложка и трек-лист нового альбома BLACK LABEL SOCIETY
20 янв 2014
:
Лидер BLACK LABEL SOCIETY: "BLACK SABBATH с DIO — это не BLACK SABBATH"
8 янв 2014
:
Новый альбом BLACK LABEL SOCIETY выйдет в апреле
2 янв 2014
:
Гитарист LIZZY BORDEN в BLACK LABEL SOCIETY
3 дек 2013
:
BLACK LABEL SOCIETY расстались с гитаристом
12 ноя 2013
:
Трейлер нового DVD BLACK LABEL SOCIETY
19 сен 2013
:
Фрагмент нового DVD BLACK LABEL SOCIETY
4 сен 2013
:
Новое видео BLACK LABEL SOCIETY
10 авг 2013
:
Новая песня BLACK LABEL SOCIETY
20 июл 2013
:
Фрагмент выступления BLACK LABEL SOCIETY
19 июл 2013
:
DVD BLACK LABEL SOCIETY выйдет в сентябре
7 июл 2013
:
Видео с выступления BLACK LABEL SOCIETY
25 июн 2013
:
ZAKK WYLDE фэнам: 'Вылез на сцену - в тюрьму!'
3 май 2013
:
BLACK LABEL SOCIETY поедут в GIGANTOUR
8 мар 2013
:
Сет-лист концерта BLACK LABEL SOCIETY
13 янв 2013
:
Детали съемки DVD BLACK LABEL SOCIETY
29 дек 2012
:
BLACK LABEL SOCIETY снимут DVD в марте
20 окт 2012
:
BLACK LABEL SOCIETY снимут DVD в январе
13 сен 2012
:
Кавер-версия DEEP PURPLE от BLACK LABEL SOCIETY
3 ноя 2011
:
Рождественский ЕР BLACK LABEL SOCIETY
28 окт 2011
:
Первые шесть альбомов BLACK LABEL SOCIETY выйдут на виниле
9 май 2011
:
Новый релиз BLACK LABEL SOCIETY доступен для прослушивания
2 май 2011
:
Новый барабанщик BLACK LABEL SOCIETY
2 май 2011
:
ZAKK WYLDE в программе 'Lopez Tonight'
30 апр 2011
:
Трейлер нового релиза BLACK LABEL SOCIETY
13 апр 2011
:
Выход нового релиза BLACK LABEL SOCIETY отложен
12 мар 2011
:
Новый альбом BLACK LABEL SOCIETY выйдет в мае
5 мар 2011
:
BLACK LABEL SOCIETY на SWEDEN ROCK FESTIVAL
26 фев 2011
:
Видео с первого выступления BLACK LABEL SOCIETY с новым ударником
25 фев 2011
:
BLACK LABEL SOCIETY поменяли ударника
26 окт 2010
:
Новый сингл BLACK LABEL SOCIETY
10 авг 2010
:
Новый альбом BLACK LABEL SOCIETY доступен для прослушивания
6 авг 2010
:
BLACK LABEL SOCIETY: 'Doom Troopin' Live' выйдет на Blu-Ray
23 июл 2010
:
E-Card от BLACK LABEL SOCIETY
15 июл 2010
:
Трек-лист нового альбома BLACK LABEL SOCIETY
17 июн 2010
:
Новая песня BLACK LABEL SOCIETY
16 июн 2010
:
BLACK LABEL SOCIETY, CHILDREN OF BODOM и CLUTCH поедут в турне по Северной Америке
3 июн 2010
:
Новый сингл BLACK LABEL SOCIETY выйдет в июне
13 май 2010
:
Новый альбом BLACK LABEL SOCIETY выйдет с четырьмя обложками
5 май 2010
:
Название нового альбома BLACK LABEL SOCIETY
1 май 2010
:
Дата выхода нового альбома BLACK LABEL SOCIETY
9 фев 2010
:
BLACK LABEL SOCIETY расстались с барабанщиком
30 дек 2009
:
Выход нового альбома BLACK LABEL SOCIETY намечен на июнь
24 фев 2009
:
Информация о новом диске BLACK LABEL SOCIETY
21 июн 2007
:
BLACK LABEL SOCIETY разорвали контракт с ROADRUNNER RECORDS
25 янв 2007
:
BLACK LABEL SOCIETY вместе с Оззи Осборном заедут в Россию
5 сен 2006
:
BLACK LABEL SOCIETY: Видеоклип "Concrete Jungle" в сети
4 апр 2006
:
BLACK LABEL SOCIETY: Новый альбом летом
20 сен 2005
:
BLACK LABEL SOCIETY расстались с басистом и объявили о замене
18 авг 2005
:
BLACK LABEL SOCIETY: сборник "Kings Of Damnation" на подходе
10 сен 2024
Новая песня BLACK LABEL SOCIETY
"The Gallows", новая песня группы BLACK LABEL SOCIETY, доступна для прослушивания ниже.
+0
-2
(
2
)
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
10 сен 2024
Lord Iscariah
Никакущий трек в духе группы.
10 сен 2024
L
LU---
ну и душилово
просмотров: 334
1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).