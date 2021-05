сегодня



Новое видео BLACK LABEL SOCIETY



BLACK LABEL SOCIETY опубликовали видео на композицию 'House Of Doom', которая будет включена в новый бокс-сет коллектива, None More Black, содержащий следующий материал:



Sonic Brew - black/white marble x2 LP

Stronger Than Death - black/apple marble x2 LP

1919 Eternal - black/brown marble x2 LP

The Blessed Hellride - black/silver marble LP

Hangover Music Vol. VI - black/canary marble x2LP

Mafia - black/neon coral marble x2LP

Shot To Hell - black/tangerine marble LP

Order Of The Black - black/grey marble LP

Catacombs Of The Black Vatican - black/tan marble LP

Grimmest Hits - black/olive marble LP



Two bonus albums:



The Song Remains Not The Same II - grey LP

Nuns and Roaches: Tasty Little Bastards - black/magenta LP







+1 -0



просмотров: 123