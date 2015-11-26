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Black Label Society

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28 апр 2021 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

23 апр 2021 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

19 июл 2020 : 		 BLACK LABEL SOCIETY планируют новый альбом

15 июн 2020 : 		 Стрим от BLACK LABEL SOCIETY

3 апр 2020 : 		 ZAKK WYLDE работает над песнями BLACK LABEL SOCIETY

16 мар 2020 : 		 BLACK LABEL SOCIETY отменили тур по США

13 мар 2020 : 		 BLACK LABEL SOCIETY начнут запись этой весной

27 апр 2019 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

12 мар 2018 : 		 ZAKK WYLDE: «Я прокручиваю записи LADY GAGA и JUSTIN'a BIEBER'a задом наперёд, чтобы услышать сатанинские послания»

19 фев 2018 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

30 янв 2018 : 		 Новый альбом BLACK LABEL SOCIETY штурмует чарты

26 янв 2018 : 		 ZAKK WYLDE исполнил новую тему BLACK LABEL SOCIETY

23 янв 2018 : 		 ZAKK WYLDE исполнил новую тему BLACK LABEL SOCIETY

19 янв 2018 : 		 Бывший гитарист BLACK LABEL SOCIETY признан виновным

10 янв 2018 : 		 Новая песня BLACK LABEL SOCIETY

21 ноя 2017 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

2 окт 2017 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

1 авг 2017 : 		 Новое видео гитариста BLACK LABEL SOCIETY

17 мар 2017 : 		 Новое видео гитариста BLACK LABEL SOCIETY

6 фев 2017 : 		 Сольный альбом гитариста BLACK LABEL SOCIETY выйдет зимой

17 ноя 2016 : 		 Гитарист BLACK LABEL SOCIETY выпустит второй инструментальный альбом

19 янв 2016 : 		 Видео с выступления BLACK LABEL SOCIETY

13 янв 2016 : 		 Гитарист BLACK LABEL SOCIETY планирует запись сольного альбома

18 апр 2015 : 		 Видео с выступления BLACK LABEL SOCIETY

11 янв 2015 : 		 Видео с выступления BLACK LABEL SOCIETY

10 июл 2014 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY
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|||| 28 апр 2021

Новое видео BLACK LABEL SOCIETY



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BLACK LABEL SOCIETY опубликовали видео на композицию 'Heart Of Darkness', которая будет включена в новый бокс-сет коллектива, None More Black, содержащий следующий материал:

Sonic Brew - black/white marble x2 LP
Stronger Than Death - black/apple marble x2 LP
1919 Eternal - black/brown marble x2 LP
The Blessed Hellride - black/silver marble LP
Hangover Music Vol. VI - black/canary marble x2LP
Mafia - black/neon coral marble x2LP
Shot To Hell - black/tangerine marble LP
Order Of The Black - black/grey marble LP
Catacombs Of The Black Vatican - black/tan marble LP
Grimmest Hits - black/olive marble LP

Two bonus albums:

The Song Remains Not The Same II - grey LP
Nuns and Roaches: Tasty Little Bastards - black/magenta LP

BLACK LABEL SOCIETY Debuts Music Video For 'Heart Of Darkness' From 'None More Black' Box Set
















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