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*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 42
*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 40
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 31
*Вокалист QUEEN может снова выйти на сцену в виде голограммы 22
*Фронтмен COAL CHAMBER: «Крепкого в рот не беру, но на шишки ... 22
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Black Label Society

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Барабанщик BLACK LABEL SOCIETY готовит сингл



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Барабанщик BLACK LABEL SOCIETY Jeff Fabb сообщил, что восьмого марта состоится премьера нового сингла "See No Evil".

BLACK LABEL SOCIETY Drummer JEFF FABB To Release "See No Evil" Single On March 8




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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5 мар 2024
C
Crane76
Как же убого смотрятся эти нейросетевые картинки

просмотров: 238

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