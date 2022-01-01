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Black Label Society

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Новое видео BLACK LABEL SOCIETY



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"You Made Me Want To Live", новое видео группы BLACK LABEL SOCIETY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Doom Crew Inc.", выпущенного 26 ноября на Entertainment One (eOne).

Трек-лист:

01. Set You Free

02. Destroy & Conquer

03. You Made Me Want To Live

04. Forever And A Day

05. End Of Days

06. Ruins

07. Forsaken

08. Love Reign Down

09. Gospel Of Lies

10. Shelter Me

11. Gather All My Sins

12. Farewell Ballad

BLACK LABEL SOCIETY Shares Music Video For 'You Made Me Want To Live'





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