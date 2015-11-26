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Black Label Society

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|||| 19 июл 2020

BLACK LABEL SOCIETY планируют новый альбом



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Басист BLACK LABEL SOCIETY John "JD" DeServio в недавнем разговоре с WRIF рассказал о том, как идет работа над новым материалом.

«Мы бы уже должны были записать новую пластинку, но кто ж теперь знает, когда это будет возможно. Следите за новостями. И все шоу... похоже ни у кого не будет концертов в этом году, что очень отстойно. Но мы определенно сделаем пластинку. Просто следите за информацией».

На вопрос о том, есть ли у группы новая музыка, John ответил:

«Уверен, что у Zakk'a уже достаточно риффов. Уверен, что они у него есть».

BLACK LABEL SOCIETY Will



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