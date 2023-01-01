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*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 32
*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 18
*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK... 17
*EPICA разогреет публику перед METALLICA в Париже и Гамбурге 15
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Black Label Society

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24 май 2023 : 		 BLACK LABEL SOCIETY в студии

22 апр 2022 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

8 ноя 2021 : 		 Видео полного концерта BLACK LABEL SOCIETY

5 ноя 2021 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

31 окт 2021 : 		 Концертное видео BLACK LABEL SOCIETY

6 окт 2021 : 		 Лидер BLACK LABEL SOCIETY — о новом альбоме

24 авг 2021 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

19 май 2021 : 		 BLACK LABEL SOCIETY завершают работу

12 май 2021 : 		 У BLACK LABEL SOCIETY есть 30

7 май 2021 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

28 апр 2021 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

23 апр 2021 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

19 июл 2020 : 		 BLACK LABEL SOCIETY планируют новый альбом

15 июн 2020 : 		 Стрим от BLACK LABEL SOCIETY

3 апр 2020 : 		 ZAKK WYLDE работает над песнями BLACK LABEL SOCIETY

16 мар 2020 : 		 BLACK LABEL SOCIETY отменили тур по США

13 мар 2020 : 		 BLACK LABEL SOCIETY начнут запись этой весной

27 апр 2019 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

12 мар 2018 : 		 ZAKK WYLDE: «Я прокручиваю записи LADY GAGA и JUSTIN'a BIEBER'a задом наперёд, чтобы услышать сатанинские послания»

19 фев 2018 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

30 янв 2018 : 		 Новый альбом BLACK LABEL SOCIETY штурмует чарты

26 янв 2018 : 		 ZAKK WYLDE исполнил новую тему BLACK LABEL SOCIETY

23 янв 2018 : 		 ZAKK WYLDE исполнил новую тему BLACK LABEL SOCIETY

19 янв 2018 : 		 Бывший гитарист BLACK LABEL SOCIETY признан виновным

10 янв 2018 : 		 Новая песня BLACK LABEL SOCIETY

21 ноя 2017 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY
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|||| 24 май 2023

BLACK LABEL SOCIETY в студии



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BLS Toronto Chapter опубликовали фотографию лидера BLACK LABEL SOCIETY в студии.






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