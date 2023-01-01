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ZAKK WYLDE исполнил OZZY OSBOURNE и BLACK LABEL SOCIETY



ZAKK WYLDE исполнил композиции OZZY OSBOURNE и BLACK LABEL SOCIETY в рамках Rock 'N' Roll Fantasy Camp's "Metalmania III", проходившего с девятого по двенадцатое ноября в Los Angeles, California.















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