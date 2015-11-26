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У BLACK LABEL SOCIETY есть 30



Лидер BLACK LABEL SOCIETY Zakk Wylde в недавнем интервью признался, что группа работает над новым материалом:



«Мы у меня в домашней студии работаем над новой пластиной — новым альбомом BLACK LABEL. В пандемию мы активно трудились над бокс-сетом "None More Black" (который недавно вышел), а кроме того сочинили примерно песен тридцать. Так что вот что у нас есть. Сейчас мы завершаем кое-какие работы. Потом будет небольшой мастеринг, так что в ноябре ждите новую пластинку».







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