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Black Label Society

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12 май 2021 : 		 У BLACK LABEL SOCIETY есть 30

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19 июл 2020 : 		 BLACK LABEL SOCIETY планируют новый альбом

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27 апр 2019 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

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21 ноя 2017 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

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1 авг 2017 : 		 Новое видео гитариста BLACK LABEL SOCIETY

17 мар 2017 : 		 Новое видео гитариста BLACK LABEL SOCIETY

6 фев 2017 : 		 Сольный альбом гитариста BLACK LABEL SOCIETY выйдет зимой

17 ноя 2016 : 		 Гитарист BLACK LABEL SOCIETY выпустит второй инструментальный альбом

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У BLACK LABEL SOCIETY есть 30



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Лидер BLACK LABEL SOCIETY Zakk Wylde в недавнем интервью признался, что группа работает над новым материалом:

«Мы у меня в домашней студии работаем над новой пластиной — новым альбомом BLACK LABEL. В пандемию мы активно трудились над бокс-сетом "None More Black" (который недавно вышел), а кроме того сочинили примерно песен тридцать. Так что вот что у нас есть. Сейчас мы завершаем кое-какие работы. Потом будет небольшой мастеринг, так что в ноябре ждите новую пластинку».

BLACK LABEL SOCIETY Has Recorded 30 Songs For Next Album; November Release Expected





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