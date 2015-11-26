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BLACK LABEL SOCIETY завершают работу



Лидер BLACK LABEL SOCIETY в недавнем интервью рассказал о статусе работы над новым альбомом:



«На самом деле мы завершаем работу над ним прямо сейчас. Мы собираемся свести его 10-го июня, а затем, я думаю, мы обсудим, чтобы выпустить его в ноябре. В августе мы выступаем в Стерджисе [мотопробег] с BLACK LABEL. Затем, я думаю, с начала октября по конец ноября состоится тур по Штатам. А после этого, я думаю, мы вернёмся домой и проведём рождественско-новогодний тур с BLACK LABEL, и закончим его в Аризоне в канун Нового года. А после этого — я не уверен, какие даты будут после этого, но мы можем поехать в Канаду — если все привиты, то можно поехать туда. Но я знаю, что в Донинтгоне, в Англии, на большом фестивале Download мы должны выступить в 2022 году. Так что, надеюсь, всё будет открыто и в Европе».







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