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Black Label Society

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19 май 2021 : 		 BLACK LABEL SOCIETY завершают работу

12 май 2021 : 		 У BLACK LABEL SOCIETY есть 30

7 май 2021 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

28 апр 2021 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

23 апр 2021 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

19 июл 2020 : 		 BLACK LABEL SOCIETY планируют новый альбом

15 июн 2020 : 		 Стрим от BLACK LABEL SOCIETY

3 апр 2020 : 		 ZAKK WYLDE работает над песнями BLACK LABEL SOCIETY

16 мар 2020 : 		 BLACK LABEL SOCIETY отменили тур по США

13 мар 2020 : 		 BLACK LABEL SOCIETY начнут запись этой весной

27 апр 2019 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

12 мар 2018 : 		 ZAKK WYLDE: «Я прокручиваю записи LADY GAGA и JUSTIN'a BIEBER'a задом наперёд, чтобы услышать сатанинские послания»

19 фев 2018 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

30 янв 2018 : 		 Новый альбом BLACK LABEL SOCIETY штурмует чарты

26 янв 2018 : 		 ZAKK WYLDE исполнил новую тему BLACK LABEL SOCIETY

23 янв 2018 : 		 ZAKK WYLDE исполнил новую тему BLACK LABEL SOCIETY

19 янв 2018 : 		 Бывший гитарист BLACK LABEL SOCIETY признан виновным

10 янв 2018 : 		 Новая песня BLACK LABEL SOCIETY

21 ноя 2017 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

2 окт 2017 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

1 авг 2017 : 		 Новое видео гитариста BLACK LABEL SOCIETY

17 мар 2017 : 		 Новое видео гитариста BLACK LABEL SOCIETY

6 фев 2017 : 		 Сольный альбом гитариста BLACK LABEL SOCIETY выйдет зимой

17 ноя 2016 : 		 Гитарист BLACK LABEL SOCIETY выпустит второй инструментальный альбом

19 янв 2016 : 		 Видео с выступления BLACK LABEL SOCIETY

13 янв 2016 : 		 Гитарист BLACK LABEL SOCIETY планирует запись сольного альбома
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|||| сегодня

BLACK LABEL SOCIETY завершают работу



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Лидер BLACK LABEL SOCIETY в недавнем интервью рассказал о статусе работы над новым альбомом:

«На самом деле мы завершаем работу над ним прямо сейчас. Мы собираемся свести его 10-го июня, а затем, я думаю, мы обсудим, чтобы выпустить его в ноябре. В августе мы выступаем в Стерджисе [мотопробег] с BLACK LABEL. Затем, я думаю, с начала октября по конец ноября состоится тур по Штатам. А после этого, я думаю, мы вернёмся домой и проведём рождественско-новогодний тур с BLACK LABEL, и закончим его в Аризоне в канун Нового года. А после этого — я не уверен, какие даты будут после этого, но мы можем поехать в Канаду — если все привиты, то можно поехать туда. Но я знаю, что в Донинтгоне, в Англии, на большом фестивале Download мы должны выступить в 2022 году. Так что, надеюсь, всё будет открыто и в Европе».

BLACK LABEL SOCIETY Is





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