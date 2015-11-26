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Лидер BLACK LABEL SOCIETY — о новом альбоме



Zakk Wylde в недавнем интервью рассказал о новом альбоме группы, выход которого намечен на 26 ноября на MNRK Heavy (ранее eOne Music):



«Люди спрашивают меня: "Zakk, этот альбом чем-то отличается от всех остальных?" Я отвечаю им: "Нет". Это зависит от того, с какой стороны кровати ты проснулся утром, что тебя вдохновляет, и так далее.



Обычно, когда я работаю над альбомом, я просто сочиняю риффы. Если я узнаю, что ребята соберутся через месяц, у меня есть месяц на запись альбома, я просто сяду с репетиционным усилителем в своей комнате, включу реверберацию, чтобы звучало так, будто я нахожусь в Madison Square Garden в полном одиночестве, и просто начну сочинять риффы, пока не получится что-то, что меня устроит. Вы можете услышать что-то, что вас вдохновит, и тогда вы начнёте это записывать. Вот так я и делаю. Если я ничего не придумал сегодня, я не парюсь. Я сделаю это завтра. Я снова пойду на рыбалку и, надеюсь, поймаю что-нибудь.



То, как мы работали над этим альбомом, больше, чем над другими, — всё, что вы слышите на этой пластинке, я сделал ещё до того, как ребята появились на пороге. Я просто играл на клик-треке — ни барабанов, ни баса. Я сделал все гитары, удвоил их, так что когда ребята пришли, всё уже было готово... [Барабанщик] Jeff [Fabb] просто слушает аранжировку, а затем решает, что он хочет сыграть. Он идёт и записывает барабаны — делает два или три прохода — и говорит: "Я закончил". И всё».







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