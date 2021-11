сегодня



Новое видео BLACK LABEL SOCIETY



"End Of Days", новое видео группы BLACK LABEL SOCIETY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Doom Crew Inc.", выходящего 26 ноября на Entertainment One (eOne).



Трек-лист:



01. Set You Free



02. Destroy & Conquer



03. You Made Me Want To Live



04. Forever And A Day



05. End Of Days



06. Ruins



07. Forsaken



08. Love Reign Down



09. Gospel Of Lies



10. Shelter Me



11. Gather All My Sins



12. Farewell Ballad



















+3 -1



просмотров: 513