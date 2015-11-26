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Ayreon

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14 июн 2020 : 		 Бывшая вокалистка STREAM OF PASSION на новом альбоме AYREON

13 июн 2020 : 		 Бывший гитарист MEGADETH на новом альбоме AYREON

7 июн 2020 : 		 DEE SNIDER на новом альбоме AYREON

6 июн 2020 : 		 SIMONE SIMONS на новом альбоме AYREON

4 июн 2020 : 		 Барабанщик THRESHOLD на новом альбоме AYREON

28 май 2020 : 		 PAUL MANZI на новом альбоме AYREON

26 май 2020 : 		 Новый участник нового альбома AYREON

25 май 2020 : 		 AMANDA SOMERVILLE на новом альбоме AYREON

21 май 2020 : 		 Вокалистка OCEANS OF SLUMBER на новом альбоме AYREON

19 май 2020 : 		 Вокалист KAMELOT будет главным на новом альбоме AYREON

15 май 2020 : 		 Tom Baker на новом альбоме AYREON

13 май 2020 : 		 Новый альбом AYREON выйдет с комиксом

12 май 2020 : 		 ARJEN LUCASSEN о новом проекте

6 май 2020 : 		 Лидер AYREON работает над новым проектом

19 мар 2020 : 		 Фрагмент концертного релиза AYREON

27 фев 2020 : 		 Фрагмент концертного релиза AYREON

30 янв 2020 : 		 Фрагмент концертного релиза AYREON

18 янв 2020 : 		 Концертный релиз AYREON выйдет весной

11 окт 2018 : 		 Трек из переиздания AYREON

6 сен 2018 : 		 Видео с текстом от AYREON

4 сен 2018 : 		 Рассказ о выступлении AYREON на Graspop

25 июл 2018 : 		 Переиздание AYREON выйдет осенью

28 июн 2018 : 		 Видео с выступления AYREON

28 мар 2018 : 		 Фрагмент нового DVD AYREON

28 фев 2018 : 		 Фрагмент нового DVD AYREON

31 янв 2018 : 		 Фрагмент нового DVD AYREON
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|||| 14 июн 2020

Бывшая вокалистка STREAM OF PASSION на новом альбоме AYREON



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Лидер AYREON Arjen Lucassen объявил имя ещё одного участника нового альбома — это бывшая вокалистка STREAM OF PASSION Marcela Bovio.

Former STREAM OF PASSION Vocalist MARCELA BOVIO Confirmed For New AYREON Album



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