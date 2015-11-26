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*Анти-Трамповая песня от ALEX SKOLNICK 275
*Новое видео ACCEPT 260
*Вокалистка HALESTORM: «Эти выборы между добром и злом» 55
*HALFORD: «Для любого гея это место было как пещера Алладина» 48
*ROB HALFORD: «Как же здорово быть Г...!» 38
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Ayreon

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8 окт 2020 : 		 Альбом AYREON стал первым

5 окт 2020 : 		 Новое видео AYREON

27 сен 2020 : 		 Рассказ об издании альбома AYREON

18 сен 2020 : 		 Видео с текстом от AYREON

4 сен 2020 : 		 Видео с текстом от AYREON с участием вокалистки EPICA

25 авг 2020 : 		 О записи нового альбома AYREON

24 июл 2020 : 		 О записи нового альбома AYREON

19 июл 2020 : 		 Новые песни AYREON

13 июл 2020 : 		 Лидер AYREON о клавишнике

8 июл 2020 : 		 Лидер AYREON о барабанщике

28 июн 2020 : 		 Новый альбом AYREON выйдет осенью

25 июн 2020 : 		 Обложка нового альбома AYREON

24 июн 2020 : 		 Трек-лист нового альбома AYREON

14 июн 2020 : 		 Бывшая вокалистка STREAM OF PASSION на новом альбоме AYREON

13 июн 2020 : 		 Бывший гитарист MEGADETH на новом альбоме AYREON

7 июн 2020 : 		 DEE SNIDER на новом альбоме AYREON

6 июн 2020 : 		 SIMONE SIMONS на новом альбоме AYREON

4 июн 2020 : 		 Барабанщик THRESHOLD на новом альбоме AYREON

28 май 2020 : 		 PAUL MANZI на новом альбоме AYREON

26 май 2020 : 		 Новый участник нового альбома AYREON

25 май 2020 : 		 AMANDA SOMERVILLE на новом альбоме AYREON

21 май 2020 : 		 Вокалистка OCEANS OF SLUMBER на новом альбоме AYREON

19 май 2020 : 		 Вокалист KAMELOT будет главным на новом альбоме AYREON

15 май 2020 : 		 Tom Baker на новом альбоме AYREON

13 май 2020 : 		 Новый альбом AYREON выйдет с комиксом

12 май 2020 : 		 ARJEN LUCASSEN о новом проекте
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Альбом AYREON стал первым



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Новая работа AYREON "Transitus" стала первой в родной для Arjen'a Lucassen'a стране.

AYREON - Transitus Album Hits #1 On Dutch CD Charts



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

andrey_paranoid


8 окт 2020, 15:21		Еле дослушал до конца...


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