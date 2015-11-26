О записи нового альбома AYREON

Лидер AYREON Arjen Lucassen опубликовал следующее сообщение:
«Рад предложить новый ролик, рассказывающий о работе над новым альбомом! Когда дирижер Noa Gruman предложил свои услуги, я долго не думал и согласился... и какую же замечательную работу они проделали! Дьявольски прекрасную — весь в мурашках!!! Спасибо вам и обнимашки всем и каждому!»
Трек-лист:
CD1
01. Fatum Horrificum (A] Graveyard, B] 1884, C] Daniel And Abby, D] Fatum, E] Why?!, F] Guilty)
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