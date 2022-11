21 ноя 2022



Видео с текстом от AYREON



AYREON 18 ноября в различных вариантах выпустили переиздание Universal Migrator Part I & II. Фрагмент из этого релиза, обновленная версия "Dawn Of A Million Souls", доступна ниже.



Трек-лист:



CD 1: The Dream Sequencer"

"The Dream Sequencer"

"My House On Mars"

"2084"

"One Small Step"

"The Shooting Company Of Captain Frans B. Cocq"

"Dragon On The Sea"

"Temple Of The Cat"

"Carried By The Wind"

"And The Druids Turn To Stone"

"The First Man On Earth"

"The Dream Sequencer Reprise"





CD 2: Flight of the Migrator

"Chaos"

"Dawn Of A Million Souls"

"Journey On The Waves Of Time"

"To The Quasar"

"Into The Black Hole"

"Through The Wormhole"

"Out Of The White Hole"

"To The Solar System"

"The New Migrator"





CD 3: Bonus & Unreleased

"Into The Black Hole" – Damian Wilson (previously unreleased)

"Journey On The Waves Of Time" – Ian Parry (previously unreleased)

"Out Of The White Hole" – Robert Soeterboek (remix)

"Dawn Of A Million Souls" – Ian Parry (previously unreleased)

"Temple Of The Cat" – Lana Lane (remix)

"Through The Wormhole" – Ian Parry (remix)

"Into The Black Hole" – Lana Lane (previously unreleased)

"Carpe Diem (Chaos)" – 1992 Home Demo (previously released on Ayreonauts Only)

"House On Mars" – Instrumental Primal Version (previously unreleased)

Untitled Instrumental (previously unreleased)





CD4: The Dream Sequencer (Instrumental)

CD5: Flight Of The Migrator (Instrumental)





DVD:





5.1 Surround Mix

"The Shooting Company Of Francis B. Cocq" (Binaural Headphone Mix)

"Into The Black Hole" (Binaural Headphone Mix)

"Into The Black Hole" (Music Video)

Making of the comic feat. Élan López



Виниловый вариант на 4 дисках:



- The Dream Sequencer (2LP on 'Pink Nebula' marble vinyl)

- Flight of the Migrator (2LP on 'Pink Nebula' marble vinyl)

- Bonus DVD (with 5.1 surround audio, binaural headphone mixes, music video and featurette with Élan Lopez)

- Comic book by Élan López

- Sticker sheet

- 1 Double-sided poster

- Box is numbered and limited to 1000 copies







