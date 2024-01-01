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*Гитарист DREAM THEATER: «Очень здорово, что Mike вернулся в ... 54
*Возвращение THE KOVENANT 28
*Новое видео THE HALO EFFECT 16
*Вокалист HELMET: «Трампа не интересует ни эта страна, ни ее ... 16
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Ayreon

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4 фев 2024 : 		 Концертное видео AYREON

21 окт 2023 : 		 AYREON готовят концертный альбом

21 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от AYREON

1 ноя 2022 : 		 Билеты на концерты AYREON распроданы

14 окт 2022 : 		 AYREON целиком исполнят "01011001"

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8 сен 2022 : 		 Переиздание AYREON выйдет осенью

23 апр 2021 : 		 Лидер AYREON хотел Rob'a, но тот отказал

28 ноя 2020 : 		 Рождественский трек AYREON

14 окт 2020 : 		 Позиции в чартах AYREON

8 окт 2020 : 		 Альбом AYREON стал первым

5 окт 2020 : 		 Новое видео AYREON

27 сен 2020 : 		 Рассказ об издании альбома AYREON

18 сен 2020 : 		 Видео с текстом от AYREON

4 сен 2020 : 		 Видео с текстом от AYREON с участием вокалистки EPICA

25 авг 2020 : 		 О записи нового альбома AYREON

24 июл 2020 : 		 О записи нового альбома AYREON

19 июл 2020 : 		 Новые песни AYREON

13 июл 2020 : 		 Лидер AYREON о клавишнике

8 июл 2020 : 		 Лидер AYREON о барабанщике

28 июн 2020 : 		 Новый альбом AYREON выйдет осенью

25 июн 2020 : 		 Обложка нового альбома AYREON

24 июн 2020 : 		 Трек-лист нового альбома AYREON

14 июн 2020 : 		 Бывшая вокалистка STREAM OF PASSION на новом альбоме AYREON

13 июн 2020 : 		 Бывший гитарист MEGADETH на новом альбоме AYREON

7 июн 2020 : 		 DEE SNIDER на новом альбоме AYREON
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Концертное видео AYREON



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AYREON опубликовали фрагмент из нового концертного релиза 01011001 - Live Beneath The Waves, который будет доступен в следующих вариантах с 17 мая:

- Artbook (Webshop only) - 2CD+2DVD + Bluray incl. Behind The Scenes (BTS)
- 3LP - Green vinyl
- 2CD+DVD: Full show on 2CD and DVD
- Blu-ray: Full show + BTS

Original 01011001 cast:


Hansi Kürsch
Tom Englund
Daniel Gildenlow
Jonas Renkse
Anneke van Giersbergen
Simone Simons
Wudstik
Marjan Welman
Liselotte Hegt
Maggy Luyten
Phideaux Xavier
Arjen Lucassen (yeah, sorry for that)


Special guests:


Damian Wilson
Brittney Slayes
Michael Mills
John Jaycee Cuijpers


Backing vocals:


Marcela Bovio
Irene Jansen
Jan Willem Ketelaers


Band:


Marcel Coenen - guitar
Timo Somers - guitar
Johan van Stratum - bass
Joost van den Broek - keys
Ed Warby - drums


Ensemble:


Ben Mathot - violin
Jurriaan Westerveld - cello
Jeroen Goossens - woodwinds

AYREON - 01011001 Live Beneath The Waves CD / Blu-Ray Available For Pre-Order; "The Sixth Extinction" Official Video Streaming




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