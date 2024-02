сегодня



Концертное видео AYREON



AYREON опубликовали фрагмент из нового концертного релиза 01011001 - Live Beneath The Waves, который будет доступен в следующих вариантах с 17 мая:



- Artbook (Webshop only) - 2CD+2DVD + Bluray incl. Behind The Scenes (BTS)

- 3LP - Green vinyl

- 2CD+DVD: Full show on 2CD and DVD

- Blu-ray: Full show + BTS



Original 01011001 cast:





Hansi Kürsch

Tom Englund

Daniel Gildenlow

Jonas Renkse

Anneke van Giersbergen

Simone Simons

Wudstik

Marjan Welman

Liselotte Hegt

Maggy Luyten

Phideaux Xavier

Arjen Lucassen (yeah, sorry for that)





Special guests:





Damian Wilson

Brittney Slayes

Michael Mills

John Jaycee Cuijpers





Backing vocals:





Marcela Bovio

Irene Jansen

Jan Willem Ketelaers





Band:





Marcel Coenen - guitar

Timo Somers - guitar

Johan van Stratum - bass

Joost van den Broek - keys

Ed Warby - drums





Ensemble:





Ben Mathot - violin

Jurriaan Westerveld - cello

Jeroen Goossens - woodwinds







