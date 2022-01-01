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AYREON целиком исполнят "01011001"



Лидер AYREON Arjen Lucassen анонсировал три выступления проекта 15, 16 и 17 сентября в зале Tilburg 013, в рамках которых будет целиком исполнен материал альбома 01011001







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