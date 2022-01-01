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*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 14
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 13
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 13
*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*Бывший барабанщик SEPULTURA гордится альбомом "Roots" 11
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Ayreon

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14 окт 2022 : 		 AYREON целиком исполнят "01011001"

13 окт 2022 : 		 Фрагмент переиздания AYREON

8 сен 2022 : 		 Переиздание AYREON выйдет осенью

23 апр 2021 : 		 Лидер AYREON хотел Rob'a, но тот отказал

28 ноя 2020 : 		 Рождественский трек AYREON

14 окт 2020 : 		 Позиции в чартах AYREON

8 окт 2020 : 		 Альбом AYREON стал первым

5 окт 2020 : 		 Новое видео AYREON

27 сен 2020 : 		 Рассказ об издании альбома AYREON

18 сен 2020 : 		 Видео с текстом от AYREON

4 сен 2020 : 		 Видео с текстом от AYREON с участием вокалистки EPICA

25 авг 2020 : 		 О записи нового альбома AYREON

24 июл 2020 : 		 О записи нового альбома AYREON

19 июл 2020 : 		 Новые песни AYREON

13 июл 2020 : 		 Лидер AYREON о клавишнике

8 июл 2020 : 		 Лидер AYREON о барабанщике

28 июн 2020 : 		 Новый альбом AYREON выйдет осенью

25 июн 2020 : 		 Обложка нового альбома AYREON

24 июн 2020 : 		 Трек-лист нового альбома AYREON

14 июн 2020 : 		 Бывшая вокалистка STREAM OF PASSION на новом альбоме AYREON

13 июн 2020 : 		 Бывший гитарист MEGADETH на новом альбоме AYREON

7 июн 2020 : 		 DEE SNIDER на новом альбоме AYREON

6 июн 2020 : 		 SIMONE SIMONS на новом альбоме AYREON

4 июн 2020 : 		 Барабанщик THRESHOLD на новом альбоме AYREON

28 май 2020 : 		 PAUL MANZI на новом альбоме AYREON

26 май 2020 : 		 Новый участник нового альбома AYREON
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AYREON целиком исполнят "01011001"



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Лидер AYREON Arjen Lucassen анонсировал три выступления проекта 15, 16 и 17 сентября в зале Tilburg 013, в рамках которых будет целиком исполнен материал альбома 01011001

AYREON To Perform 01011001 Album In It's Entirety At Three Tilburg Shows; Video




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