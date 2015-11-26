Новые песни AYREON

"Get Out! Now!", в записи которой принимали участие Dee Snider (TWISTED SISTER) и Joe Satriani, а также "Hopelessly Slipping Away", в записи которой принимали участие Tommy Kaverik (KAMELOT) и Cammie Gilbert (OCEANS OF SLUMBER), две новые темы AYREON, доступны для прослушивания ниже. Эти треки войдут в новый альбом "Transitus", релиз которого намечен на 25 сентября на Music Theories Recordings.
Трек-лист:
CD1
01. Fatum Horrificum (A] Graveyard, B] 1884, C] Daniel And Abby, D] Fatum, E] Why?!, F] Guilty)
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