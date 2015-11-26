19 июл 2020



Новые песни AYREON



"Get Out! Now!", в записи которой принимали участие Dee Snider (TWISTED SISTER) и Joe Satriani, а также "Hopelessly Slipping Away", в записи которой принимали участие Tommy Kaverik (KAMELOT) и Cammie Gilbert (OCEANS OF SLUMBER), две новые темы AYREON, доступны для прослушивания ниже. Эти треки войдут в новый альбом "Transitus", релиз которого намечен на 25 сентября на Music Theories Recordings.



Трек-лист:



CD1



01. Fatum Horrificum (A] Graveyard, B] 1884, C] Daniel And Abby, D] Fatum, E] Why?!, F] Guilty)



02. Daniel's Descent Into Transitus



03. Listen To My Story



04. Two Worlds Now One



05. Talk Of The Town



06. Old Friend



07. Dumb Piece Of Rock



08. Get Out! Now!



09. Seven Days, Seven Nights



CD2



01. Condemned Without A Trial



02. Daniel's Funeral



03. Hopelessly Slipping Away



04. This Human Equation



05. Henry's Plot



06. Message From Beyond



07. Daniel's Vision



08. She Is Innocent



09. Lavinia's Confession



10. Inferno



11. Your Story Is Over!



12. Abby In Transitus



13. The Great Beyond

























+0 -1



просмотров: 186

