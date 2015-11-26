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Ayreon

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19 июл 2020 : 		 Новые песни AYREON

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13 июн 2020 : 		 Бывший гитарист MEGADETH на новом альбоме AYREON

7 июн 2020 : 		 DEE SNIDER на новом альбоме AYREON

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4 июн 2020 : 		 Барабанщик THRESHOLD на новом альбоме AYREON

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26 май 2020 : 		 Новый участник нового альбома AYREON

25 май 2020 : 		 AMANDA SOMERVILLE на новом альбоме AYREON

21 май 2020 : 		 Вокалистка OCEANS OF SLUMBER на новом альбоме AYREON

19 май 2020 : 		 Вокалист KAMELOT будет главным на новом альбоме AYREON

15 май 2020 : 		 Tom Baker на новом альбоме AYREON

13 май 2020 : 		 Новый альбом AYREON выйдет с комиксом

12 май 2020 : 		 ARJEN LUCASSEN о новом проекте

6 май 2020 : 		 Лидер AYREON работает над новым проектом

19 мар 2020 : 		 Фрагмент концертного релиза AYREON

27 фев 2020 : 		 Фрагмент концертного релиза AYREON

30 янв 2020 : 		 Фрагмент концертного релиза AYREON

18 янв 2020 : 		 Концертный релиз AYREON выйдет весной

11 окт 2018 : 		 Трек из переиздания AYREON

6 сен 2018 : 		 Видео с текстом от AYREON
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|||| 19 июл 2020

Новые песни AYREON



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"Get Out! Now!", в записи которой принимали участие Dee Snider (TWISTED SISTER) и Joe Satriani, а также "Hopelessly Slipping Away", в записи которой принимали участие Tommy Kaverik (KAMELOT) и Cammie Gilbert (OCEANS OF SLUMBER), две новые темы AYREON, доступны для прослушивания ниже. Эти треки войдут в новый альбом "Transitus", релиз которого намечен на 25 сентября на Music Theories Recordings.

Трек-лист:

CD1

01. Fatum Horrificum (A] Graveyard, B] 1884, C] Daniel And Abby, D] Fatum, E] Why?!, F] Guilty)

02. Daniel's Descent Into Transitus

03. Listen To My Story

04. Two Worlds Now One

05. Talk Of The Town

06. Old Friend

07. Dumb Piece Of Rock

08. Get Out! Now!

09. Seven Days, Seven Nights

CD2

01. Condemned Without A Trial

02. Daniel's Funeral

03. Hopelessly Slipping Away

04. This Human Equation

05. Henry's Plot

06. Message From Beyond

07. Daniel's Vision

08. She Is Innocent

09. Lavinia's Confession

10. Inferno

11. Your Story Is Over!

12. Abby In Transitus

13. The Great Beyond

DEE SNIDER, JOE SATRIANI, MARTY FRIEDMAN Among Guests On AYREON's 'Transitus' Album











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